WhatsApp'ın sohbet kilitleme özelliği nedir? Nasıl kullanılır?

Android ve iPhone’da, belirli sohbetlerde ek bir güvenlik önlemine sahip olmak için sohbet kilidi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Aldığınız mesajları okumak veya mesaj göndermek için telefonunuzun parolası, Face ID, parmak izi ya da ayarlayabileceğiniz bir gizli kod gibi cihaz kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak sohbetlerinizin kilidini açmanız gerekir. Bu sohbetler, diğer sohbetlerinizden ayrı olarak Kilitlenmiş Sohbetler adlı bir klasörde tutulur.