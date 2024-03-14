WhatsApp'ın sohbet kilitleme özelliği nedir? Nasıl kullanılır?
WhatsApp’ın yeni özelliklerinden, hem Android ve iPhone’da kullanılan 'sohbet kilitleme' özelliği sosyal medyada gündem oldu. İşte tüm detaylarıyla bu özellik...
Dünyada milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının kullandığı WhatsApp’ın yeni özelliklerinden 'sohbet kilitleme' özelliği, kullanıcıların merak ettiği özelliklerden birisi.
Bir sohbeti kilitlemek, bu yazışmayı gelen kutusundan çıkarır ve yalnızca cihazınızın parolasıyla veya parmak izi gibi biyometrik bilgilerle erişilebilen, kendine özel bir klasörün içine yerleştirir. Ayrıca bu sohbetin içeriğini bildirimlerde de otomatik olarak gizler.
WhatsApp 'sohbet kilitleme' isimli bu özelliği sosyal medyada gündem oldu.
Mesajları gizli bir klasörde tutmayı sağlayan bu özellikle ilgili WhatsApp’ın sitesinde geniş bir açıklama metni bulunuyor.
İşte o açıklama:
Android ve iPhone’da, belirli sohbetlerde ek bir güvenlik önlemine sahip olmak için sohbet kilidi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Aldığınız mesajları okumak veya mesaj göndermek için telefonunuzun parolası, Face ID, parmak izi ya da ayarlayabileceğiniz bir gizli kod gibi cihaz kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak sohbetlerinizin kilidini açmanız gerekir. Bu sohbetler, diğer sohbetlerinizden ayrı olarak Kilitlenmiş Sohbetler adlı bir klasörde tutulur.
· Kilitli sohbetlerde bildirimin içeriği ve kişi gizlenir. Bildirim, WhatsApp: 1 yeni mesaj şeklinde görünür.
· Sohbet kilidi, medyaların gizli tutulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, medyaları telefonunuzun galerisine kaydetmek istiyorsanız bu özelliği kapatmanız gerekir.
· Grup sohbetlerini ve sessize alınmış sohbetleri de kilitleyebilirsiniz.
· Aramalar kilitlenmez. Kilitlenmiş sohbetlerdeki kişi veya gruplardan gelen aramalar görünmeye devam eder.
· Sohbetler, yalnızca sohbet kilidini etkinleştirdiğiniz telefonda kilitlenir. Masaüstü bilgisayar gibi WhatsApp’a bağlı başka cihazlarınız varsa bu bağlı cihazlardaki sohbetler kilitlenmez.
· WhatsApp’ta yedekleme ve geri yükleme özelliğini kullanarak sohbetlerinizi yeni bir telefona geri yüklediğinizde, önceden kilitlenmiş sohbetleriniz kilitli kalmaya devam eder. Kilitlenmiş sohbetlerinize erişmek için öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (parmak izi veya Face ID) ayarlamanız gerekir.
· Sohbet kilidini etkinleştirdiğinizde, sohbet ettiğiniz kişi, sohbeti kilitlediğinizi göremez.
· Sohbetlerinizi kilitlemek için bir gizli kod ayarladıysanız Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü gizleyebilirsiniz. Böylece klasör yalnızca arama çubuğuna gizli kodunuzu yazdığınızda görünebilir.
SOHBET KİLİDİNİ ETKİNLEŞTİRME
Sohbet kilidini dilediğiniz sohbet için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bir sohbeti kilitlemek istediğinizde, henüz ayarlamadıysanız sizden öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (telefon parolanız, parmak izi veya Face ID) ayarlamanız istenir.
Sohbet kilidini etkinleştirmek için:
1. Mobil cihazınızda, kilitlemek istediğiniz sohbeti sola kaydırın veya basılı tutun.
2. veya > Sohbeti Kilitle’ye dokunun.
3. Bu sohbeti parmak izi ile kilitle veya Bu Sohbeti Face ID ile Kilitle’ye dokunun.
GİZLİ KOD OLUŞTURMA
Sohbet kilidini etkinleştirdikten sonra, sohbetlerinizi telefonunuzun parolasından farklı olan gizli bir kodla kilitleyebilirsiniz.
Daha fazla gizlilik için Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü gizleyip sohbet listenizde görünmemesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda Kilitlenmiş Sohbetler klasörü yalnızca Arama çubuğuna gizli kodunuzu yazdığınızda görünecektir.
Gizli kod oluşturmak için:
1. Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüze > Ayarlar’a gidin.
2. Gizli Kod > Gizli Kod Oluştur’a dokunun.
3. Kodunuzu oluşturun ve İleri’ye dokunun.
4. Kodunuzu onaylayın ve Bitti’ye dokunun.
GİZLİ KODUNUZU DEĞİŞTİRME VEYA DEVRE DIŞI BIRAKMA
Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüz > Kilitlenmiş Sohbetler > Ayarlar > Gizli kod’a giderek gizli kodunuzu değiştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
KİLİTLENMİŞ SOHBETLER KLASÖRÜNÜZÜ GİZLEME
Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü sohbet listenizde görünmeyecek şekilde gizlemek için Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüze > Ayarlar’a gidin ve Kilitlenmiş Sohbetleri Gizle’yi etkinleştirin.
KİLİTLENMİŞ SOHBETLERİNİZİ GÖRÜNTÜLEME
Sohbet listenizde ekranı aşağı kaydırıp Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüze dokunarak veya sohbet listenizi gizlediyseniz Arama çubuğuna gizli kodunuzu girerek kilitlenmiş sohbetlerinizi görebilirsiniz.
Kilitlenmiş sohbetlerinizi görüntülemek için:
1. Sohbetler sekmesine gidin ve ekranı aşağı kaydırarak Kilitlenmiş Sohbetler’e dokunun.
Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü gizlediyseniz Arama çubuğuna gizli kodunuzu girin ve Kilitlenmiş Sohbetler’e dokunun.
2. Kilidi açmak için Face ID ile doğrulama işlemini gerçekleştirin veya parmak izi sensörüne dokunun.
3. Görüntülemek veya mesaj göndermek istediğiniz sohbete dokunun.
SOHBET KİLİDİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMA
Sohbet kilidini bireysel sohbetler için devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca, sohbet listenizde gizlediğiniz Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüze erişmek için kullandığınız gizli kodu unutmanız durumunda kilitlediğiniz tüm sohbetlerin kilidini açıp temizleyebilirsiniz.
BİREYSEL SOHBETLERİN KİLİDİNİ AÇMA
1. Kilidini açmak istediğiniz sohbeti sola kaydırın veya basılı tutun.
2. veya > Sohbetin Kilidini Aç’a dokunun.
3. Ayarı kapalı konuma getirin ve parmak izi veya Face ID ile doğrulama işlemini gerçekleştirin.
TÜM SOHBETLERİN KİLİDİNİ AÇIP TEMİZLEME
Tüm sohbetlerin kilidini açıp temizlerseniz tüm sohbetlerin kilidi sohbet listenizde açılır. Yani mesajlar ve medya dosyaları dahil olmak üzere kilitlenmiş sohbetlerinizin sohbet geçmişi temizlenir. Ayarladığınız gizli kod da silinir. Tüm sohbetleri temizlemek için:
1. WhatsApp’ta Ayarlar’a gidin.
2. Gizlilik > Sohbet Kilidi > Kilidi Aç ve Tümünü Temizle’ye dokunun.