Whatsapp'a yeni özellik: Mesajı gönderdikten sonra 15 dakikanız var!
Mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların mesajlarını 15 dakika içinde düzenleme imkanı veren yeni özelliğin kullanıma sunulduğunu duyurdu.
Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu yeni özelliğini kullanıma sundu.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, kullanıcıların WhatsApp'la gönderdikleri mesajları 15 dakika içinde düzenleyebileceklerini duyurdu.
Duvar'da yer alan habere göre Meta'dan yeni özelliğe ilişkin yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiği belirtildi.
Bu işlem kullanıcının gönderdiği mesaja uzun basarak "düzenle" seçeneği ile 15 dakika içinde kullanılabilecek.