Whatsapp'a yeni özellik: Mesajı gönderdikten sonra 15 dakikanız var!

Duvar'da yer alan habere göre Meta'dan yeni özelliğe ilişkin yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiği belirtildi.