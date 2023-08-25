WhatsApp'a yeni özellik: Artık gerek kalmayacak

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'ta grup kurmak için artık grup ismi yazmaya gerek olmayacağını duyurdu.

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WhatsApp'a yeni özellik: Artık gerek kalmayacak - Resim: 1

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, herhangi bir isim bulmadan grup sohbetleri oluşturulmasına izin verecek.

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WhatsApp'a yeni özellik: Artık gerek kalmayacak - Resim: 2

Kullanıcılar grup ismi yerine sadece bir grup oluşturacak, daha sonra bu grup, katılan kişilere göre kendi kendini adlandıracak.

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WhatsApp'a yeni özellik: Artık gerek kalmayacak - Resim: 3

WhatsApp, yeniliğin "acele bir grup kurmanız gerektiğinde veya aklınıza bir grup konusu gelmediğinde" faydalı olacağını iddia ediyor. Bu özellik 6 kişiye kadar olan grup sohbetlerinde kullanılabilecek.

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WhatsApp'a yeni özellik: Artık gerek kalmayacak - Resim: 4

Grup isimleri grupta bulunanlara göre dinamik olarak değişecek. Grup adı, kişilerin telefonlarına nasıl kaydedildiğine bağlı olarak, içindeki her kullanıcı için farklı görüntülenecek.

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