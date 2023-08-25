WhatsApp'a yeni özellik: Artık gerek kalmayacak
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'ta grup kurmak için artık grup ismi yazmaya gerek olmayacağını duyurdu.
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, herhangi bir isim bulmadan grup sohbetleri oluşturulmasına izin verecek.
Kullanıcılar grup ismi yerine sadece bir grup oluşturacak, daha sonra bu grup, katılan kişilere göre kendi kendini adlandıracak.
WhatsApp, yeniliğin "acele bir grup kurmanız gerektiğinde veya aklınıza bir grup konusu gelmediğinde" faydalı olacağını iddia ediyor. Bu özellik 6 kişiye kadar olan grup sohbetlerinde kullanılabilecek.
Grup isimleri grupta bulunanlara göre dinamik olarak değişecek. Grup adı, kişilerin telefonlarına nasıl kaydedildiğine bağlı olarak, içindeki her kullanıcı için farklı görüntülenecek.