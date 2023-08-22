WhatsApp'a 2 yeni özellik geliyor!

Veri Kullanımı Nasıl?

Daha büyük görüntülerle birlikte daha fazla veri ve bellek kullanımı ihtiyacı doğar. Ancak, WhatsApp bu konuda kullanıcıların endişelerini giderdi.

Uygulamanın gönderilen her görüntü için varsayılan olarak "Standart" bir kalite ayarına sahip olduğu ve verimli veri kullanımına öncelik verildiği açıklandı.

Tam HD deneyimini için kullanıcılar, mesajlarına fotoğraf eklerken ekranın üst kısmındaki "HD" seçeneğini değiştirebilecek.