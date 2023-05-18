WhatsApp, yeni özelliklerini duyurdu
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a birçok yeni özellik eklendi.
WhatsApp'ın resmi internet sitesinde yapılan duyuruda yeni özellikler tanıtıldı. Buna göre mesajları kilitleyerek başkalarının sohbete erişmesini engelleyebilirsiniz.
WhatsApp, yaptığı son duyuruda sohbet mesajlarının kilitlenebileceğini duyurdu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri mesajları kilitleyebilecek ve yalnızca Face ID veya Touch ID ile açabilecek. Gizlenen mesajlar, tıpkı arşivlenen mesajlar gibi ayrı bir sekmede görüntülenecek.
Eğer sohbet kilidi birkaç kez yanlış girilirse, sohbet en sonunda "tüm eski mesajların silinmesi" ile açılabilir hale gelecek.
Artık çok daha detaylı anketler yapılabilecek. WhatsApp tarafından yapılan açıklamalarda anketler artık üç yeni seçeneğe sahip, bunlardan ilki, anket sorularına tek bir yanıt verme zorunlu tutulabilecek. Oluşturulan ankette bu seçenek aktif hale getirilirse, katılımcıların birden çok yanıta oy kullanması mümkün olmayacak. Ayrıca sohbetlerdeki arama bölümü, artık anketler için de filtre içeriyor. Yani sohbeti baştan aşağı dolaşmadan anketi direkt görebileceksiniz.