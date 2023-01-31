WhatsApp kullananlar dikkat: Bu hatayı yaparsanız hesabınız elden gidebilir!

KORSAN İÇERİK GÖNDERMEK

WhatsApp, korsan dijital içeriklerini ele almak için politikalarında değişikliğe gitti. 2 GB’a kadar olan filmler, müzikler ya da videolar genellikle uygulama sayesinde aktarılıyor. Ancak diğer türlü WhatsApp’ta film paylaşmak yasak. Bazı kullanıcılar ise bunu deniyor. Birisi size telif hakkı korunan bir film ya da ses dosyası gönderirse onu saklayabilirsiniz ancak dağıtamazsınız. Çünkü WhatsApp, paylaştıklarınıza erişebiliyor ve otomatik bir hack sistemi içeriyor. Yasadışı paylaşım yaptığınız keşfedildiği takdirde de hesabınız askıya alınabiliyor.