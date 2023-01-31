WhatsApp kullananlar dikkat: Bu hatayı yaparsanız hesabınız elden gidebilir!
WhatsApp’ta yapılan bazı hatalar hesabınızın yasaklanmasına veya askıya alınmasına neden olabilir. İşte detaylar…
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın uygulama içindeki yaptıklarınızla çelişebilecek bazı hüküm ve koşulları var. Bu nedenle de yapılması gereken bazı durumlar var.
Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, uygulama içinde yapmamanız gereken durumları tekrar ederseniz ya da bir kez dahi yapmanız durumunda da hesabınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
KORSAN İÇERİK GÖNDERMEK
WhatsApp, korsan dijital içeriklerini ele almak için politikalarında değişikliğe gitti. 2 GB’a kadar olan filmler, müzikler ya da videolar genellikle uygulama sayesinde aktarılıyor. Ancak diğer türlü WhatsApp’ta film paylaşmak yasak. Bazı kullanıcılar ise bunu deniyor. Birisi size telif hakkı korunan bir film ya da ses dosyası gönderirse onu saklayabilirsiniz ancak dağıtamazsınız. Çünkü WhatsApp, paylaştıklarınıza erişebiliyor ve otomatik bir hack sistemi içeriyor. Yasadışı paylaşım yaptığınız keşfedildiği takdirde de hesabınız askıya alınabiliyor.
WHATSAPP’IN ÇIKARTMALARINI VE FOTOĞRAFLARINI KULLANMA
Bir paylaşımın telif hakkının korunmaması, o görseli WhatsApp için uygun yapmaz. Nedeni de şirketin düzenlemelerinin bazı görseller için geçerli olmaması oluyor. Bunlar da ırkçı ya da cinsel içerikle bağlantılı çıkartmalar ve fotoğraflardır. Bu tür fotoğrafları ve çıkartmaların kullanım amacı eğlenmek olabilir. Ancak WhatsApp’ın sahip olduğu hüküm ve koşulları neticesinde kullandığınız paylaşımlara dikkat etmekte fayda var. Aksi takdirde hesabınızın askıya alınabiliyor.