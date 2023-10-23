Whatsapp bu telefon modellerinde artık olmayacak!
Eski Android telefon modellerinden bazıları artık Whatsapp güncellemesi almayacak. İşte detaylar!
Meta, eski Android işletim sistemi sürümleri için WhatsApp desteğini belirli aralıklarla sonlandırdığı biliniyor. Bazı telefon modelleri de bu durumdan nasibini alacak. Mesajlaşma uygulaması, bu ayın sonunda bazı Android telefonlarda çalışmayacak.
WhatsApp, 24 Ekim'den itibaren Android 5.0 ve Google mobil işletim daha sisteminin eski sürümlerinde kullanılamayacak. Bu değişiklik markadan bağımsız olarak, halen Android 5.0 Lollipop veya daha eski sürümleri çalıştıran tüm Android cihazları etkileyecek.
Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 gibi bir dönemin popüler amiral gemisi cihazları, resmi Android 6 Marshmallow güncellemesini aldıklarından, bu WhatsApp güncellemesinden etkilenmeyecek.
Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 de dahil olmak üzere bazı eski amiral gemileri ise Whatsapp uygulamasına veda edecek.
Bu cihazlar yıllar önce Android Lollipop'u aldı ancak 5.1.1 sürümünü alamadı.
Hangi marka olursa olsun halen Android 5.0 Lollipop veya daha eski sürümleri çalıştıran bütün Android cihazları etkileyecek. Google Nexus 7, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro ve HTC One gibi zamanının en iyi cihazlarına artık Whatsapp desteği verilmeyecek.