Whatsapp bu telefon modellerinde artık olmayacak!

WhatsApp, 24 Ekim'den itibaren Android 5.0 ve Google mobil işletim daha sisteminin eski sürümlerinde kullanılamayacak. Bu değişiklik markadan bağımsız olarak, halen Android 5.0 Lollipop veya daha eski sürümleri çalıştıran tüm Android cihazları etkileyecek.