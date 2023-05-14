VPN nedir? Ne işe yarar? Hangi durumlarda kullanılır?
Online gizliliğinizi ve güvenliğinizi sağlamak için Sanal Özel Ağ (VPN) teknolojisini keşfedin! Coğrafi kısıtlamaları aşarak, açık Wi-Fi ağlarındaki riskleri minimize ederek ve iş ağına uzaktan erişim sağlayarak internet deneyiminizi güvenli hale getirin.
Sanal Özel Ağ (VPN), internet bağlantınızı güvenli ve özel hale getiren bir teknolojidir. VPN, internet trafiğinizi şifreleyerek, çevrimiçi aktivitelerinizi gizleyerek ve gerçek IP adresinizi saklayarak, online gizliliğinizi korur.
VPN teknolojisi, çevrimiçi aktivitelerinizi takip edenlerin, internet trafiğinizi izleyenlerin, hükümetlerin, internet servis sağlayıcılarının ve reklamverenlerin gözetiminden kaçınmanızı sağlar.
VPN kullanarak, internet bağlantınızın başka bir ülkeden yapılmış gibi görünmesini sağlayabilirsiniz, bu da coğrafi kısıtlamaların üstesinden gelmenize ve erişim engeli olan web sitelerine erişmenize olanak tanır.
VPN teknolojisi, özellikle açık Wi-Fi ağları gibi güvensiz ağlarda internete bağlanmanız gerektiğinde faydalıdır. Bu ağlar, hackerların veya siber saldırganların sizinle bağlantı kurmasına ve kişisel verilerinizi çalmasına izin verebilir. VPN kullanarak internet trafiğinizi şifreleyerek, bu tür riskleri minimize edebilirsiniz.