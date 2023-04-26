Uzmanlar açıkladı: Yavaş çalışan bilgisayarı hızlandırmak için 10 yöntem!

3. Depolama alanınızı temizleyin

Microsoft, Windows 10’dan itibaren, PC depolama kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve Windows’un bilgisayarınızın temizliğini sizin adınıza yapmasını sağlayan Storage Sense adlı bir özellik ekledi. Bu, geçici dosyalarınızın otomatik olarak silinmesini, geri dönüşüm kutunuzun boşaltılmasını veya indirilmiş eski dosyaların kaldırılmasını içerir. Etkinleştirmek ve isteğinize göre çalışma şeklini ayarlamak için tekrar Ayarlar menüsüne gidin, sol sütunda Sistem’e tıklayın ve ardından Depolama’yı seçin. Ancak, Windows'un saklamak istediğiniz bir şeyi silmesinden korkuyorsanız, bunu manuel olarak yapabilirsiniz. Aynı Depolama menüsünde Temizleme Önerileri’ni seçin. Önerilenler arasında, bir süredir açmadığınız ve çok fazla yer kaplayan büyük dosyalar olup olmadığını kontrol edin. Daha sonra, Gelişmiş Seçenekleri Gör’e tıklayın ve silinebilecek dosyaların listesini gözden geçirin, saklamak istiyorsanız İndirilenler'i seçmemeye özellikle dikkat edin. Dosyaları Kaldır’a basın.