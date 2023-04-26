Uzmanlar açıkladı: Yavaş çalışan bilgisayarı hızlandırmak için 10 yöntem!
Bilgisayarlardaki yavaşlama problemi birçok kullanıcıyı, yeni bir bilgisayar almaya yöneltiyor Ancak, uzmanlar, yeni bir cihaz almadan önce yapılabilecek 10 yöntemin olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
Yavaş çalışan bir bilgisayar verimliliğinizi etkileyebilir. Ancak yeni bir cihaz almadan önce bilgisayarınızı hızlandırmak için yapabileceğiniz birkaç basit ve etkili yöntem var. Uzmanlar, yapılabilecek 10 yöntemi şöyle sıraladı:
1. Yer açın
Belgelerinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı sakladığınız İndirilenler klasörlerini ve diğer tüm klasörleri gözden geçirin. İhtiyacınız olmayanları silin. Fazla yer kaplayan, günlük olarak ihtiyaç duymadığınız tüm bu dosyaları yüklemek ve saklamak için bir yedekleme sürücüsü veya bulut depolama da kullanabilirsiniz. Önemli dosyaların yedeğini alın. Geri dönüşüm kutunuzu boşaltmayı unutmayın!
2. Uygulamalarınızı yönetin
Başlat Menüsü’ne gidin ve Ayarlar sekmesine tıklayın. Sol tarafta Uygulamalar’ı ve Yüklü Uygulamalar’ı seçin. Bilgisayarınızdaki tüm yazılımların listesine göz atın ve ihtiyacınız olmayan bir şey varsa sağ köşedeki üç noktaya tıklayın ve Kaldır’ı seçin.
3. Depolama alanınızı temizleyin
Microsoft, Windows 10’dan itibaren, PC depolama kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve Windows’un bilgisayarınızın temizliğini sizin adınıza yapmasını sağlayan Storage Sense adlı bir özellik ekledi. Bu, geçici dosyalarınızın otomatik olarak silinmesini, geri dönüşüm kutunuzun boşaltılmasını veya indirilmiş eski dosyaların kaldırılmasını içerir. Etkinleştirmek ve isteğinize göre çalışma şeklini ayarlamak için tekrar Ayarlar menüsüne gidin, sol sütunda Sistem’e tıklayın ve ardından Depolama’yı seçin. Ancak, Windows'un saklamak istediğiniz bir şeyi silmesinden korkuyorsanız, bunu manuel olarak yapabilirsiniz. Aynı Depolama menüsünde Temizleme Önerileri’ni seçin. Önerilenler arasında, bir süredir açmadığınız ve çok fazla yer kaplayan büyük dosyalar olup olmadığını kontrol edin. Daha sonra, Gelişmiş Seçenekleri Gör’e tıklayın ve silinebilecek dosyaların listesini gözden geçirin, saklamak istiyorsanız İndirilenler'i seçmemeye özellikle dikkat edin. Dosyaları Kaldır’a basın.