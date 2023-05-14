Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?
Seçim akşamı sonuçları internetten takip etmek isteyen yurttaşlar, olası bir internet kesintisinden endişeli. Sık sık uygulanan bant daraltma uygulaması bugün de uygulanırsa ne yapmalısınız?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ülke genelinde çeşitli zamanlarda internete bant daraltma uygulaması getiriliyor. İnternet kullanıcıları özellikle sosyal medya platformlarına bu nedenle erişemiyor. İstanbul Taksim’de yaşanan bombalı terör saldırısı, Kahramanmaraş depremlerin ardından internete uzun saatler erişim sağlanamadı. Yurttaşlar bugün de benzer bir uygulama olup olmayacağından endişeli.
İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Fehmi Ünsal Özmestik, konu hakkında Cumhuriyet’ten Sena Tufan'a değerlendirmelerde bulundu.
Özmestik, daha önce yapılan bant daraltma uygulaması seçim günü de yapılırsa anayasaya aykırı olacağını söyledi. Özmestik, “Sosyal platformlar aracılığıyla kurulan iletişim çok ciddi bir şekilde haberleşme maiyetindedir. İnsanların fikrini beyan etmesi ifade özgürlüğü kapsamına girer ve anayasada yer alan haktan biridir. Haberleşme özgürlüğü gibi hakların kısıtlanması çok çok istisnai durumlar dışında yapılmamalıdır. Hiçbir sebepten ötürü bugün bant daraltma yapılmaması gerekmektedir” dedi.
Bant daraltma uygulaması yapılırsa anayasa ve kanun ihlali olacağına dikkat çeken Özmestik, “Eğer ki bugün bant daraltması yapılırsa, yeni gelecek hükümet bu eylemi yapan kişi ya da kişileri yargılayabilir” diye konuştu.