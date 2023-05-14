Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?

Özmestik, daha önce yapılan bant daraltma uygulaması seçim günü de yapılırsa anayasaya aykırı olacağını söyledi. Özmestik, “Sosyal platformlar aracılığıyla kurulan iletişim çok ciddi bir şekilde haberleşme maiyetindedir. İnsanların fikrini beyan etmesi ifade özgürlüğü kapsamına girer ve anayasada yer alan haktan biridir. Haberleşme özgürlüğü gibi hakların kısıtlanması çok çok istisnai durumlar dışında yapılmamalıdır. Hiçbir sebepten ötürü bugün bant daraltma yapılmaması gerekmektedir” dedi.