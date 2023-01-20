Uzaylılarla ilk temas için ekip kuruldu
St. Andrews Üniversitesi'nde, uzaylılarla temasa hazırlık işlemleri için bir ekip oluşturuldu.
İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde kısa süre önce açılan SETI Sonrası Tespit Merkezi'ndeki bilim insanları "insanlar Dünya dışı zeki bir uygarlıkla temas kurarsa ne yapmalı?" sorusuna cevap bulmak için ayrı bir ekip oluşturdu.
Independent Türkçe'deki habere göre; gökbilimciler, böyle bir temasa insanlığın en azından kısa vadede hazırlıksız yakalanacağını düşünüyor. Kaos çıkmasından endişe duyan uzmanlar, SETI Sonrası Tespit Merkezi'ni de bunu engellemek için kurdu.
St. Andrews Üniversitesi'nden hesaplamalı bir dilbilimci John Elliott, "Covid vurduğunda yarattığımız karmaşaya bakın. Temas kursak başsız tavuklara dönerdik" diyor.
Tespit Sonrası Merkezi'nde de çalışan Elliott, uzaylılarla herhangi bir şekilde temas kurulursa ülkeler arasında iletişimi koordine etmekle görevlendirilecek.