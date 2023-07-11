Twitter'a rakip olarak çıkmıştı: Threads nefret edilen özelliğinde değişikliğe gidiyor

Threads’in mevcut ana sayfası, önerilen içerikle, takip edilen kişilerin paylaşımlarının karışımından oluşuyordu.

Ancak kullanıcıların birçoğu bu durumdan şikayet ediyor.

BBC’de yer alan habere göre, bu şikayetlerin üzerine Meta harekete geçti. Uygulamada yapılacak değişiklikle, kullanıcılar, artık sadece takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını, kronolojik bir sırada görebilecekler.