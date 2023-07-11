Twitter'a rakip olarak çıkmıştı: Threads nefret edilen özelliğinde değişikliğe gidiyor
Twitter'a rakip olma iddiasıyla Meta tarafından kullanıma sunulan Threads bir dizi değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar!
ABD’li iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’a rakip olarak Meta tarafından kullanıma sunulan Threads uygulamasında değişikliğe gidileceği bildirildi
Threads’in mevcut ana sayfası, önerilen içerikle, takip edilen kişilerin paylaşımlarının karışımından oluşuyordu.
Ancak kullanıcıların birçoğu bu durumdan şikayet ediyor.
BBC’de yer alan habere göre, bu şikayetlerin üzerine Meta harekete geçti. Uygulamada yapılacak değişiklikle, kullanıcılar, artık sadece takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını, kronolojik bir sırada görebilecekler.
Threads, uzmanlara göre son dönemde Twitter’da yaşanan değişimlerden memnun olmayan kullanıcıları kendine çekme potansiyeli taşıyor.
Uygulama geçen hafta açılması sonrası birkaç gün içinde 100 milyon kullanıcıyı aştı. Threads’in ilk versiyonu başlangıç ürünü olarak tanımlamıştı ve şirket yeni özelliklerin geleceği duyurusunu yapmıştı.