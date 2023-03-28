Türkiye’nin en değerli 100 internet şirketi açıklandı: İşte o liste

Türkiye’de faaliyet gösteren ve gelirlerinin tamamını internet aracılığı ile elde eden en büyük şirketler açıklandı. En değerli şirket “Nesine” oldu.

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Türkiye’nin en değerli 100 internet şirketi açıklandı: İşte o liste - Resim: 1

Günümüzde birçok şirket artık faaliyetlerini sadece internet üzerinden gerçekleştiriyor. İnternet Türkiye’de büyük bir pazara dönüştü.

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Türkiye’nin en değerli 100 internet şirketi açıklandı: İşte o liste - Resim: 2

Fast Company tarafından Türkiye’nin en değerli 100 internet şirketi açıklandı. Listenin birinci sırasında 'Nesine' yer aldı. Geçen senenin lideri 'Trendyol' ise ikinciliğe düştü.

İşte Türkiye’nin en değerli internet şirketleri:

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Türkiye’nin en değerli 100 internet şirketi açıklandı: İşte o liste - Resim: 3

75 milyar TL

1- Nesine

2- Trendyol

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Türkiye’nin en değerli 100 internet şirketi açıklandı: İşte o liste - Resim: 4

40-45 milyar TL

3- Hepsiburada

4- Getir

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