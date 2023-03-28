Türkiye’nin en değerli 100 internet şirketi açıklandı: İşte o liste
Türkiye’de faaliyet gösteren ve gelirlerinin tamamını internet aracılığı ile elde eden en büyük şirketler açıklandı. En değerli şirket “Nesine” oldu.
Günümüzde birçok şirket artık faaliyetlerini sadece internet üzerinden gerçekleştiriyor. İnternet Türkiye’de büyük bir pazara dönüştü.
Fast Company tarafından Türkiye’nin en değerli 100 internet şirketi açıklandı. Listenin birinci sırasında 'Nesine' yer aldı. Geçen senenin lideri 'Trendyol' ise ikinciliğe düştü.
İşte Türkiye’nin en değerli internet şirketleri:
75 milyar TL
1- Nesine
2- Trendyol
40-45 milyar TL
3- Hepsiburada
4- Getir