Türkiye mart ayında bunları merak etti: İşte Google'da en çok aratılanlar
Arama motoru Google’da en çok hangi kelimeler aranıyor merak ediyor musunuz? Google'da mart ayında en çok aranan kelimeler açıklandı.
2023 yılının geride kalmış olan mart ayında Google arama motoru üstünden en çok merak edilip aratılan kelimelerin hangisi olduğu açıklandı. Google Türkiye, 24 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında en çok aranması yapılan kelimelerin olduğu listeyi paylaştı.
Google Türkiye tarafınca hazırlanmış olan verilere bakıldığında ise en çok aranmış kelimelerin hangisi olduğu şaşıracaksınız.
Google Türkiye her yol her ay ve hafta olarak en çok merak edilen ve aratılmış olan şeylerin ne olduğuna dair bir liste paylaşmakta. Kullanıcıların en çok neyi merak edip araştırdığı bu sayede gün yüzüne çıkan bilgiler arasında oluyor.
Mart ayına dair bilgi de paylaşıldı. Kullanıcıların mart ayı içinde arama motorundan en çok hangi kelimeyi aratmış olduğu listesi yayımlandı. İşte açıklanmış olan verilere göre 24 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında en çok aratılan o kelimeler...