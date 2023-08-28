Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor: WhatsApp'ta yeni dönem başladı
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, HD fotoğraf gönderme özelliğinin ardından HD video dönemini de başlattı. Artık kullanıcılar birbirine HD videolar yollayabilecek.
Dünyada 2 milyardan fazla kişinin kullandığı popüler sosyal medya uygulaması WhatsApp'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda son olarak kullanıcılara HD fotoğraf gönderme özelliğini sunan uygulama şimdi de HD video özelliğini kullanıma aldı.
ŞİRKET ÖZELLİĞİ DOĞRULADI
Şirket, TechCrunch'a yaptığı açıklamada HD video desteğinin hem iOS hem de Android kullanıcılarına sunulduğunu doğruladı.
Uygulamada 480 p'ye sıkıştırılan videolar bundan sonra HD olarak gönderilecek.