Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor: WhatsApp'ta yeni dönem başladı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, HD fotoğraf gönderme özelliğinin ardından HD video dönemini de başlattı. Artık kullanıcılar birbirine HD videolar yollayabilecek.

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Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor: WhatsApp'ta yeni dönem başladı - Resim: 1

Dünyada 2 milyardan fazla kişinin kullandığı popüler sosyal medya uygulaması WhatsApp'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor.

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Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor: WhatsApp'ta yeni dönem başladı - Resim: 2

Bu kapsamda son olarak kullanıcılara HD fotoğraf gönderme özelliğini sunan uygulama şimdi de HD video özelliğini kullanıma aldı.

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Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor: WhatsApp'ta yeni dönem başladı - Resim: 3

ŞİRKET ÖZELLİĞİ DOĞRULADI

Şirket, TechCrunch'a yaptığı açıklamada HD video desteğinin hem iOS hem de Android kullanıcılarına sunulduğunu doğruladı.

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Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor: WhatsApp'ta yeni dönem başladı - Resim: 4

Uygulamada 480 p'ye sıkıştırılan videolar bundan sonra HD olarak gönderilecek.

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