Tüm iPhone sahiplerini ilgilendiren gelişme: Zam geliyor...
Apple'dan yapılan açıklamada, batarya değişim ücretlerinin zamlanacağı bilgisi verildi. Yeni zamlı fiyatlar paylaşıldı.
Apple, resmi destek sayfasında tüm iPhone sahiplerini ilgilendiren bir mesaj yayımladı.
Yapılan açıklamaya göre iPhone'ların batarya değişim ücretleri, 1 Mart 2023 itibarıyla tam 540 TL zamlanacak. Zamdan etkilenmeyecek tek model ise iPhone 14 ailesi.
ABD merkezli teknoloji devi Apple, resmi destek sayfasında bulunan "Servis ücreti ne kadardır?" bölümüne çok önemli bir güncelleme yaptı.
Bu güncelleme, çok yakın bir tarihte Apple servis ücretlerine yüklü bir zam geleceğini gözler önüne seriyor.