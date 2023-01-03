Tüm iPhone sahiplerini ilgilendiren gelişme: Zam geliyor...

Apple'dan yapılan açıklamada, batarya değişim ücretlerinin zamlanacağı bilgisi verildi. Yeni zamlı fiyatlar paylaşıldı.

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Tüm iPhone sahiplerini ilgilendiren gelişme: Zam geliyor... - Resim: 1

Apple, resmi destek sayfasında tüm iPhone sahiplerini ilgilendiren bir mesaj yayımladı. 

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Tüm iPhone sahiplerini ilgilendiren gelişme: Zam geliyor... - Resim: 2

Yapılan açıklamaya göre iPhone'ların batarya değişim ücretleri, 1 Mart 2023 itibarıyla tam 540 TL zamlanacak. Zamdan etkilenmeyecek tek model ise iPhone 14 ailesi.

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Tüm iPhone sahiplerini ilgilendiren gelişme: Zam geliyor... - Resim: 3

ABD merkezli teknoloji devi Apple, resmi destek sayfasında bulunan "Servis ücreti ne kadardır?" bölümüne çok önemli bir güncelleme yaptı. 

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Tüm iPhone sahiplerini ilgilendiren gelişme: Zam geliyor... - Resim: 4

Bu güncelleme, çok yakın bir tarihte Apple servis ücretlerine yüklü bir zam geleceğini gözler önüne seriyor.

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