Threads uygulamasında neler var? 'Engelli listesi' detayı dikkat çekti
Meta’nın Twitter’a rakip platformu Threads erişime açıldı. Peki Threads uygulamasında bulunan özellikler neler?
Facebook’un sahibi Meta şirketi, Twitter’a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu erişime açtı.
Instagram’la bağlantılı olarak çalışacak Threads, Google Play ve App Store’da da yerini aldı.
Profil, herkese açık hesap kullanmaktan hoşlanmayan kullanıcılar için gizli yapılabiliyor.
Threads, metin odaklı bir uygulama olduğu için yazılanlar, resim veya video ekleyerek paylaşılabiliyor.