Threads uygulamasında neler var? 'Engelli listesi' detayı dikkat çekti

Meta’nın Twitter’a rakip platformu Threads erişime açıldı. Peki Threads uygulamasında bulunan özellikler neler?

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Threads uygulamasında neler var? 'Engelli listesi' detayı dikkat çekti - Resim: 1

Facebook’un sahibi Meta şirketi, Twitter’a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu erişime açtı. 

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Threads uygulamasında neler var? 'Engelli listesi' detayı dikkat çekti - Resim: 2

Instagram’la bağlantılı olarak çalışacak Threads, Google Play ve App Store’da da yerini aldı.

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Threads uygulamasında neler var? 'Engelli listesi' detayı dikkat çekti - Resim: 3

Profil, herkese açık hesap kullanmaktan hoşlanmayan kullanıcılar için gizli yapılabiliyor. 

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Threads uygulamasında neler var? 'Engelli listesi' detayı dikkat çekti - Resim: 4

Threads, metin odaklı bir uygulama olduğu için yazılanlar, resim veya video ekleyerek paylaşılabiliyor. 

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