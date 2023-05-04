Telefonunuza indirmeden 2 kere düşünün: İşte en tehlikeli 7 uygulama türü

En sık kullanılan uygulamalar ve beraberindeki riskler

Yeni bir uygulamayı kullanmadan ya da yeni bir hizmet için kayıt olmadan önce birçok kişi Kullanım Şart ve Koşulları’nı okumadan geçiyor. Birçok uygulama o kadar yaygın bir şekilde kullanılıyor ki muhtemel dijital güvenlik etkileri üzerine hiç durup düşünmüyoruz.