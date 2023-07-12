Tarih verildi: Apple, bir zam daha yapmaya hazırlanıyor!

Apple tarafından geliştiricilere gönderilen ve DonanımHaber tarafından görülen bir e-postaya göre, otomatik yenilenebilir abonelikler hariç olmak üzere, uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için fiyatlandırma Türkiye için 25 Temmuz tarihinde güncellenecek. 25 Temmuz itibariyle App Store’daki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilecek.