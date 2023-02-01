Apple’ın 'i'si ve 4 farklı anlamı

IPhone, iMac, iPod, iPad ve iTunes… iMac’in 1998 yılına dayandığı düşünüldüğünde, Apple’ın “i” harfi 25 yıldır sektörde. Peki 'i' harfi ne anlama geliyor?

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Apple’ın 'i'si ve 4 farklı anlamı - Resim: 1

https://www.dunya.com/sektorler/teknoloji/iphoneun-isi-neyi-temsil-ediyor-haberi-684496Apple'ın kullandığı "i" ne anlama geliyor? Dünya basınında 25’inci yıl münasebetiyle yapılan haberlerde sorunun cevabının “internet” olduğu öne çıkıyor. Ancak bu kadarla da sınırlı değil.

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Apple’ın 'i'si ve 4 farklı anlamı - Resim: 2

Dünya gazetesinin haberine göre; Apple’ın kurucusu Steve Jobs, “internet”i temsil eden “i”ye 4 farklı anlam katmış durumda.

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Apple’ın 'i'si ve 4 farklı anlamı - Resim: 3

İngiliz basınına göre, Jobs yıllar önce verdiği bir röportajda “i”nin 5 şeyi temsil ettiğini öne sürüyor:

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Apple’ın 'i'si ve 4 farklı anlamı - Resim: 4

 l Internet lIndividual (Birey)

 lInstruct (Yol göstermek)

lInform (Bilgi vermek)

 lInspire (İlham vermek)

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