Apple’ın 'i'si ve 4 farklı anlamı
IPhone, iMac, iPod, iPad ve iTunes… iMac’in 1998 yılına dayandığı düşünüldüğünde, Apple’ın “i” harfi 25 yıldır sektörde. Peki 'i' harfi ne anlama geliyor?
https://www.dunya.com/sektorler/teknoloji/iphoneun-isi-neyi-temsil-ediyor-haberi-684496Apple'ın kullandığı "i" ne anlama geliyor? Dünya basınında 25’inci yıl münasebetiyle yapılan haberlerde sorunun cevabının “internet” olduğu öne çıkıyor. Ancak bu kadarla da sınırlı değil.
Dünya gazetesinin haberine göre; Apple’ın kurucusu Steve Jobs, “internet”i temsil eden “i”ye 4 farklı anlam katmış durumda.
İngiliz basınına göre, Jobs yıllar önce verdiği bir röportajda “i”nin 5 şeyi temsil ettiğini öne sürüyor:
l Internet lIndividual (Birey)
lInstruct (Yol göstermek)
lInform (Bilgi vermek)
lInspire (İlham vermek)