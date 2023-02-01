Apple’ın 'i'si ve 4 farklı anlamı

https://www.dunya.com/sektorler/teknoloji/iphoneun-isi-neyi-temsil-ediyor-haberi-684496Apple'ın kullandığı "i" ne anlama geliyor? Dünya basınında 25’inci yıl münasebetiyle yapılan haberlerde sorunun cevabının “internet” olduğu öne çıkıyor. Ancak bu kadarla da sınırlı değil.