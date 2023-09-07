Sperm ve yumurta olmadan embriyo modeli geliştirildi: Hamilelik testleri pozitif sonuç veriyor
Bilim insanları, sperm, yumurta ve rahim olmadan insan embriyosuna benzeyen bir varlık geliştirdi.
Weizmann Enstitüsü ekibi, kök hücreler kullanarak oluşturulan "embriyo modellerinin," 14 günlük gerçek bir embriyoya benzeyebildiğini ve hatta laboratuvarda hamilelik testlerinin pozitif sonuç verdiği hormonları salgılayabildiğini bildiriyor.
Embriyo modellerinin amacı, insan yaşamının başlangıcındaki önemli anları etik bir şekilde anlamaktır. Spermin yumurtayı döllemesinden sonraki ilk haftalar, dramatik bir değişim dönemidir. Bu kritik dönem, düşüklerin ve doğum kusurlarının önemli bir nedeni olmasına rağmen hala tam olarak anlaşılamamıştır.
Weizmann Bilim Enstitüsü'nden Profesör Jacob Hanna, bu alandaki bilginin sınırlı olduğunu belirterek, "Bu bir kara kutu ve bu, klişe bir ifade değil" diyor.
Embriyo araştırmaları, etik ve teknik açıdan hassas bir konu olmasına rağmen, doğal embriyo gelişimini taklit eden ve hızla ilerleyen bir alana dönüşmüştür. Nature dergisinde yayınlanan bu araştırma, İsrailli ekip tarafından erken embriyonun tüm temel yapılarını taklit eden ilk "tam" embriyo modeli olarak tanımlanıyor.