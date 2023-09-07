Sperm ve yumurta olmadan embriyo modeli geliştirildi: Hamilelik testleri pozitif sonuç veriyor

Embriyo araştırmaları, etik ve teknik açıdan hassas bir konu olmasına rağmen, doğal embriyo gelişimini taklit eden ve hızla ilerleyen bir alana dönüşmüştür. Nature dergisinde yayınlanan bu araştırma, İsrailli ekip tarafından erken embriyonun tüm temel yapılarını taklit eden ilk "tam" embriyo modeli olarak tanımlanıyor.