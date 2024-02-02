Sigara tiryakilerine kötü haber: Araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı

Philip, "Bazı insanlar sigara içmenin sosyal bir aktivite olduğunu düşünüyor, ancak çalışmamız bu fikri desteklemiyor; sigara içenler aslında zaman içinde sigara içmeyenlere göre sosyal açıdan daha izole ve yalnız hale geldi. Sigara içmek, sosyal izolasyon ve yalnızlıktan oluşan kısır bir döngünün varlığını ortaya koyuyor" dedi.