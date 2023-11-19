Şifreleriniz bunlardan biriyse dikkat! Hesabınız çok kolay çalınabilir: İşte 2023'ün en çok kullanılan şifreleri

Çalışmadaki örneklerden biri, insanların en zayıf şifreleri akış hizmeti hesapları için kullandığını, en güçlü şifrelerin ise finansal hesaplar için kullanıldığını gösteriyor. Ancak yayın hizmetlerine odaklanan şifre kırıcılar düşünülürse, akış hizmetleriniz için de etkili bir şifre kullanmanız iyi olacaktır.