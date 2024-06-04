Siber güvenlik uzmanı uyardı: Bu dört şifreyi kullanmayın!

Örneğin, bir tarih, bir şehir ve bir yer adını şifre olarak kullanabilirsiniz. Bu sistemi, her ay şifrenizi değiştirecek şekilde uygulayabilirsiniz. Örneğin, "İstanbul1605BGT103" şifresini "İst4nbul16@5BGT!03" olarak değiştirmek, güvenliği artırır.