Siber güvenlik uzmanı uyardı: Bu dört şifreyi kullanmayın!

Siber güvenlik uzmanı Dr. Harjinder Singh Lallie, hackerların kolaylıkla ulaşabileceği dört çeşit şifreye karşı kullanıcılara önemli uyarılarda bulundu.

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Siber güvenlik uzmanı uyardı: Bu dört şifreyi kullanmayın! - Resim: 1

Siber güvenlik uzmanı Dr. Harjinder Singh Lallie, hackerların kolayca tahmin edebileceği dört tür şifre konusunda uyarıda bulundu. Basit değişiklikler yapmak, şifrelerinizi korumak için yeterli değil.

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Siber güvenlik uzmanı uyardı: Bu dört şifreyi kullanmayın! - Resim: 2

Birçoğumuz, özel karakter veya ekstra rakam gerektiren sayfalarda bile, küçük değişikliklerle kolay şifreler kullanmayı tercih ediyoruz. Dr. Lallie, bu tür şifrelerin siber suçlar açısından büyük risk taşıdığını belirtti.

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Siber güvenlik uzmanı uyardı: Bu dört şifreyi kullanmayın! - Resim: 3

Hackerlar, "bruteforcing" adı verilen bir yöntemle binlerce hatta on binlerce farklı şifre deneyerek hesaplara erişim sağlayabiliyor. Şifrenizin kolay tahmin edilebilir olması durumunda, sadece birkaç denemeyle bile hesabınıza girebilirler.

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Siber güvenlik uzmanı uyardı: Bu dört şifreyi kullanmayın! - Resim: 4

Dr. Lallie, özellikle aile isimleri, yer isimleri, araba isimleri ve "şifre123" gibi kombinasyonların kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Bu tür şifrelere küçük değişiklikler eklemek, güvenliği artırmıyor.

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Siber güvenlik uzmanı uyardı: Bu dört şifreyi kullanmayın! - Resim: 5

En iyi şifreler, sayı ve harf kombinasyonlarını içerir ve kişisel bir sistem kullanarak oluşturulmalıdır.

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Siber güvenlik uzmanı uyardı: Bu dört şifreyi kullanmayın! - Resim: 6

NASIL BİR ŞİFRE KULLANMALIYIZ?

Dr. Lallie, iki veya üç anlamlı öğe ve bir sayı içeren bir sistem kullanmayı öneriyor.

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Siber güvenlik uzmanı uyardı: Bu dört şifreyi kullanmayın! - Resim: 7

Örneğin, bir tarih, bir şehir ve bir yer adını şifre olarak kullanabilirsiniz. Bu sistemi, her ay şifrenizi değiştirecek şekilde uygulayabilirsiniz. Örneğin, "İstanbul1605BGT103" şifresini "İst4nbul16@5BGT!03" olarak değiştirmek, güvenliği artırır.

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Siber güvenlik uzmanı uyardı: Bu dört şifreyi kullanmayın! - Resim: 8

Bu yönteme başlangıçta alışması zor olabilir, ancak kendinizi bu şekilde eğittikten sonra sisteminize sadık kalmanız yeterli olacak. Kendi şifre sisteminizi oluşturmak zor gelebilir, ancak sosyal medya hesaplarınızın veya e-postalarınızın hacklenmesinden çok daha az zahmetlidir.

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