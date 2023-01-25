Samsung Galaxy kullananlar dikkat: Hackerlar artık size çok yakın!

Güvenlik araştırmacıları, Galaxy Store’un düzgün yapılandırılmamış bir filtre içerdiğini tespit etti. Yani Samsung cihazına önceden yüklenmiş uygulamada kötü amaçlı bir bağlantıya dokunmak, URL filtresini atlayabilir ve saldırgan tarafından kontrol edilen bir web kodunu başlatabilir.