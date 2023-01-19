Sakın bunu yapmayın: Telefonunuz hurdaya çıkabilir!
Uzmanlar uyarıyor. Anlık ve geçici çözüm olarak telefonu şarj etmeye çalışmak kritik hataları beraberinde getirebilir. Telefonun ömrünü uzatabilmek için pilin yıpranmasını engelleyecek önlemler alınması gerekir. İşte detaylar...
Uzun yıllar kullanabilmek için alınmış cep telefonları kısa süre sonra pil hatası nedeniyle kullanılmaz hale gelebiliyor. En büyük sebep şarj cihazının yanlış kullanımından kaynaklanıyor. Cihazın pil ömrü kısaldığında telefonu şarj edebilmek yeniden kullanabilmek zorlaşıyor.
Bazı durumlarda şarj aleti kullanılırken kıvrılmalardan ya da dikkat edilmeden müdahalede bulunmadan kaynaklı hasar yaşanabiliyor. Telefonun orjinal şarjı bozulduğunda herhangi bir yerde satılan geçici olarak çözüm sunacak bir şarj kablosu satın almak hayatı kabusa çevirebilir.
YAN SANAYİ ÜRÜNLERE DİKKAT!
Satın alınan şarj kabloları kullanılan modelin orijinal şarjı ile uyumlu olmuyor. Piyasada yan sanayi olarak adlandırılan merdiven altı şarj aletleri telefonun ömrünü hızla tüketiyor. Pil ömrü yavaş yavaş azalırken cep telefonu kullanılmaz hale geliyor.
Alınabilecek bir başka önlem ise telefonu daha az şarj etmek. Bataryalar çok fazla şarja maruz kaldığında aşınmaya başlıyor. Bu durumu engelleyebilmek için seferde yapılacak %100’lük şarj dolumu en az 2 gün boyunca kullanılabilir olmalıdır. Uzun vadede cep telefonu kullanılmak isteniyorsa bu yeni düzene çabuk alışmak gerekiyor.