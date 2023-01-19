Sakın bunu yapmayın: Telefonunuz hurdaya çıkabilir!

Alınabilecek bir başka önlem ise telefonu daha az şarj etmek. Bataryalar çok fazla şarja maruz kaldığında aşınmaya başlıyor. Bu durumu engelleyebilmek için seferde yapılacak %100’lük şarj dolumu en az 2 gün boyunca kullanılabilir olmalıdır. Uzun vadede cep telefonu kullanılmak isteniyorsa bu yeni düzene çabuk alışmak gerekiyor.