Sahte cinsel videolar yaygınlaşıyor! Deepfake teknolojisiyle nasıl başa çıkılır?

KULLANICI SAYISINDA ARTIŞ

Deepfake kullanıcıları, bir kişinin görünümünü veya sesini aslına benzer şekilde taklit etmelerini sağlayan sinir ağlarını kullanır. Görsel içeriklerde, video girdisini almak, bir kodlayıcı ile sıkıştırmak ve ardından bir kod çözücü ile yeniden oluşturmak konusunda eğitimlidirler. Bir hedefin yüzünü başka birinin vücuduna anlaşılmayacak şekilde yerleştirip benzer yüz hareketlerini taklit edebilirler. Teknolojiye erişmek herkes için her zamankinden daha kolay ve acemi kullanıcılar bile bu teknolojiyi inandırıcı bir şeklide kullanabilecek noktaya geldi. Bu durum herkesi endişelendiriyor.

NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Bu tür sahte içerikler yayımlandıktan sonra, kurbanlar “değiştirilmiş içeriğin sürekli olarak paylaşılmasını veya internetten kaldırılmasını engelleyen zorluklarla” karşılaşabilir. Bu durum ebeveynler ya da çocukları için üzücü bir deneyimdir.