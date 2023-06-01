Sağlık sektörü hedefte: İşte en yaygın siber saldırı türü

2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE GÖZLEMLENEN 4 BÜYÜK SİBER TEHDİT

Web shell: Bu çeyrekte, web shell kullanımı 2023'ün ilk çeyreğinde yanıt verilen tehditlerin yaklaşık dörtte birini oluşturdu. Her web shell’in kendi temel işlevleri olmasına rağmen, tehdit aktörleri genellikle ağ genelinde erişimi yaymak için esnek bir araç seti sağlamak üzere bunları birbirine zincirledi.

Fidye yazılımı: Fidye yazılımı, etkileşimlerin yüzde 10'undan azını oluşturdu ve önceki çeyrekteki fidye yazılımı etkileşimlerine (yüzde 20) kıyasla önemli bir düşüş gösterdi. Fidye yazılımı ve fidye yazılımı öncesi saldırıların toplamı, gözlemlenen tehditlerin yaklaşık yüzde 22'sini oluşturuyordu.