Sağlık sektörü hedefte: İşte en yaygın siber saldırı türü
Cisco Talos siber güvenlik raporuna göre, 2023’ün ilk çeyreğinde siber saldırıların %22’sini “web shell” olarak bilinen kötü amaçlı komut dosyaları oluşturdu. Etkileşimlerin %30'unda çok faktörlü kimlik doğrulaması (MFA) ya hiç etkinleştirilmedi ya da yalnızca sınırlı hizmetlerde etkinleştirildi.
Dünyanın en büyük ticari tehdit istihbarat ekiplerinden Cisco Talos, en yaygın saldırıları, hedefleri ve eğilimleri derleyen 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin siber güvenlik raporunu yayımladı. Siber saldırıların yaklaşık yüzde 22'sini, tehdit aktörlerinin internete açık web tabanlı sunucuların güvenliğini aşmasını sağlayan kötü amaçlı komut dosyaları “web shell” oluşturuyor.
Sonuçları yorumlayan Cisco, EMEA Servis Sağlayıcıları ve MEA Siber Güvenlik Direktörü Fady Younes şunları söyledi:
"Siber suçlular, erişimlerini kurumsal ağlara yaymak için güvenlik boşluklarından yararlanarak daha fazla deneyim kazanıyor. Çok çeşitli tehditlerin önüne geçmek ve hareket halindeki risklere yanıt verebilecek bir konumda olmak için, siber savunucular koruma stratejilerini ölçeklendirmelidir. Bu da büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak analiz etmek ve potansiyel tehditleri herhangi bir hasara neden olmadan önce tanımlamak için otomasyon, makine öğrenimi ve tahmine dayalı zekâ gibi gelişmiş teknolojilerden yararlanmak anlamına geliyor."
HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?
Fady Younes alınabilecek tedbirler için de şu bilgileri verdi: "Siber tehditler artarken, kuruluşlar kendilerini olası ihlallerden korumak için proaktif önlemler almalıdır. Kurumsal güvenliğin önündeki en önemli engellerden biri, birçok kuruluşta Sıfır Güven mimarisi uygulamalarının bulunmamasıdır. Hassas verilere yetkisiz erişimi önlemek için işletmeler Cisco Duo gibi bir tür MFA uygulamalıdır. Cisco Secure Endpoint gibi uç nokta tespit ve müdahale çözümleri de ağ ve cihazlardaki kötü niyetli faaliyetleri tespit etmek için gereklidir."
2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE GÖZLEMLENEN 4 BÜYÜK SİBER TEHDİT
Web shell: Bu çeyrekte, web shell kullanımı 2023'ün ilk çeyreğinde yanıt verilen tehditlerin yaklaşık dörtte birini oluşturdu. Her web shell’in kendi temel işlevleri olmasına rağmen, tehdit aktörleri genellikle ağ genelinde erişimi yaymak için esnek bir araç seti sağlamak üzere bunları birbirine zincirledi.
Fidye yazılımı: Fidye yazılımı, etkileşimlerin yüzde 10'undan azını oluşturdu ve önceki çeyrekteki fidye yazılımı etkileşimlerine (yüzde 20) kıyasla önemli bir düşüş gösterdi. Fidye yazılımı ve fidye yazılımı öncesi saldırıların toplamı, gözlemlenen tehditlerin yaklaşık yüzde 22'sini oluşturuyordu.