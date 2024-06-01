Ortadoğu'nun en güçlü ordusuna sahip ülkeleri belli oldu
Global Firepower tarafından yayınlanan 2024 Askeri Güç Sıralaması'na göre, Ortadoğu'nun ne güçlü askeri devleri belli oldu. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada. İşte, Ortadoğu'nun en güçlü ordusuna sahip ülkeleri;
Global Firepower'ın 2024 Askeri Güç Sıralaması, 145 ülke hakkında savunma ile ilgili istatistikler sundu. Kuruluş, ülkeleri, askeri güç, finansal durum, lojistik yetenekler ve coğrafya gibi kategorilerde 60'tan fazla ölçütü içeren PowerIndex değerine göre sıraladı. PowerIndex değeri ne kadar küçükse, bir ülkenin teorik konvansiyonel savaş kabiliyeti o kadar güçlüdür. Ayrıca aktif askeri personel, askeri uçaklar, araçlar ve deniz gücü hakkında ek bilgiler de dahil edildi.
ORTADOĞU'NUN NE GÜÇLÜ ORDULARI
10. KUVEYT
Askeri güç skoru: 1.4261 – 145 ülke arasında #77
Aktif askeri personel: 72,000
Toplam askeri uçak: 144
Toplam askeri araç: 4,409
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 123
9. KATAR
Askeri güç skoru: 1.0789 – 145 ülke arasında #63
Aktif askeri personel: 66,550
Toplam askeri uçak: 228
Toplam askeri araç: 5,544
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 123
8. SURİYE
Askeri güç skoru: 1.0026 – 145 ülke arasında #60
Aktif askeri personel: 170,000
Toplam askeri uçak: 452
Toplam askeri araç: 14,550
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 47
7. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Askeri güç skoru: 0.8083 – 145 ülke arasında #51
Aktif askeri personel: 65,000
Toplam askeri uçak: 560
Toplam askeri araç: 12,253
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 79
6. IRAK
Askeri güç skoru: 0.7441 – 145 ülke arasında #45
Aktif askeri personel: 193,000
Toplam askeri uçak: 371
Toplam askeri araç: 39,872
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 68
5. SUUDİ ARABİSTAN
Askeri güç skoru: 0.3235 – 145 ülke arasında #23
Aktif askeri personel: 257,000
Toplam askeri uçak: 914
Toplam askeri araç: 20,694
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 57
4. İSRAİL
Askeri güç skoru: 0.2596 – 145 ülke arasında #17
Aktif askeri personel: 170,000
Toplam askeri uçak: 612
Toplam askeri araç: 43,407
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 67
3. MISIR
Askeri güç skoru: 0.2283 – 145 ülke arasında #15
Aktif askeri personel: 440,000
Toplam askeri uçak: 1,080
Toplam askeri araç: 77,596
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 140
2. İRAN
Askeri güç skoru: 0.2269 – 145 ülke arasında #14
Aktif askeri personel: 610,000
Toplam askeri uçak: 551
Toplam askeri araç: 65,765
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 101
1. TÜRKİYE
Askeri güç skoru: 0.1697 – 145 ülke arasında #8
Aktif askeri personel: 355,200
Toplam askeri uçak: 1,069
Toplam askeri araç: 55,104
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 186