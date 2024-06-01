Ortadoğu'nun en güçlü ordusuna sahip ülkeleri belli oldu

Global Firepower'ın 2024 Askeri Güç Sıralaması, 145 ülke hakkında savunma ile ilgili istatistikler sundu. Kuruluş, ülkeleri, askeri güç, finansal durum, lojistik yetenekler ve coğrafya gibi kategorilerde 60'tan fazla ölçütü içeren PowerIndex değerine göre sıraladı. PowerIndex değeri ne kadar küçükse, bir ülkenin teorik konvansiyonel savaş kabiliyeti o kadar güçlüdür. Ayrıca aktif askeri personel, askeri uçaklar, araçlar ve deniz gücü hakkında ek bilgiler de dahil edildi.