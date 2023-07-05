NASA açıkladı: Dünyanın sonunun geleceği tarih belli oldu!
NASA tarafından yapılan araştırma yeniden gündem oldu. Araştırma kapsamında dünyanın sonunun nasıl ve ne zaman geleceğine ilişkin detaylara yer verildi.
Dünyanın sonunun nasıl geleceği herkes tarafından merak ediliyor. NASA'nın bu konu hakkında daha önceden yaptığı araştırma da yeniden gündem oldu.
Dev göktaşları, yok olan hayvan türleri, tahrip edilen yağmur ormanları, küresel ısınma, iklim krizi, nükleer savaş tehdidi... İnsanlık tarihinin başından beri dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık.
Peki dünyanın sonu ne zaman ve ne şekilde gelecek? NASA, bir yandan uzayda yaşamın izlerini ararken bir yandan da dünyanın yok olacağı tarihi ve bu yok oluşun nasıl gerçekleşeceğini hesaplamaya çalışıyor.
NASA'da bu konuda araştırma yapan ekip dünyanın sonunun güneşte artan radyasyondan geleceğini açıkladı.