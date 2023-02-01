Müzik severlere kötü haber: Spotify'a büyük zam

Dünyanın en popüler müzik dinleme uygulamalarından Spotify, Türkiye'deki kullanıcılarına zam yaptı. İşte zam oranı ve yeni ödenecek abonelik ücretleri...

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Müzik severlere kötü haber: Spotify'a büyük zam - Resim: 1

Dünyanın en popüler müzik dinleme uygulamalarından olan Spotify, 2023'ün ilk zammını yaptı. Spotify Premium abonelik ücretlerine yüzde 42 oranında zam geldi.

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Müzik severlere kötü haber: Spotify'a büyük zam - Resim: 2

Mevcut aboneler için zammın ne zaman geçerli olacağı hakkında herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, yeni üye olacak kişiler için yeni fiyatlar uygulanmaya başlandı.

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Müzik severlere kötü haber: Spotify'a büyük zam - Resim: 3

Webtekno'nun haberine göre, aboneliği bulunan kullanıcılara önümüzdeki günlerde e-posta ile bilgilendirme yapılacak.

 

En son 1 Ağustos 2022 tarihinde yüzde 16 oranında zam yapmıştı. Son zamla birlikte 6 ay içinde yüzde 66 oranında zam yapılmış oldu. Bireysel abonelik ücreti 29.99 TL'ye yükseldi.

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Müzik severlere kötü haber: Spotify'a büyük zam - Resim: 4

Zamlı fiyatlar şöyle:

Öğrenci: 14.99 TL/ay (Eski fiyat 10,49 TL)

Bireysel: 29.99 TL/ay (Eski fiyat 20,99 TL)

Duo: 39.99 TL/ay (Eski fiyat 27,99 TL)

Aile: 49.99 TL/ay (Eski fiyat 34,99 TL)

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