Modem Kullanma Devri Sona Eriyor! Elon Musk Duyurdu: Starlink Mobil Cihazlara Gelecek

26 YENİ UYDU YÖRÜNGEYE YERLEŞTİRİLDİ

SpaceX’in “Direct to Cell” programı kapsamında, Ben Longmier tarafından paylaşılan bilgilere göre, 26 yeni uydu daha yörüngeye yerleştirildi. Bu yeni uydular, öncelikle T-Mobile’ın ABD genelindeki hizmet alanını kapsayacak ve bu bölgelerdeki kullanıcıların kesintisiz internet deneyimi yaşamasını sağlayacak.

Starlink ve T-Mobile iş birliği, internet erişiminde yaşanan zorlukları aşarak kullanıcılar için büyük bir özgürlük sunmayı amaçlıyor. Bu gelişmenin, internet erişimini daha da kolaylaştırması ve genişletmesi bekleniyor.