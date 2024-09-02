Modem Kullanma Devri Sona Eriyor! Elon Musk Duyurdu: Starlink Mobil Cihazlara Gelecek
Elon Musk, Starlink’in mobil telefonlar için doğrudan internet hizmetine geçiş yapacağını duyurdu. Bu adım, modem devrinin kapanacağının işareti olarak yorumlanıyor.
Yeni uygulama, ilk aşamada yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde T-Mobile kullanıcılarına sunulacak. Bununla birlikte Musk, uzun vadede bu hizmetin tüm mobil operatörler için erişilebilir olmasını hedeflediklerini belirtti. İşte bu heyecan verici gelişmenin detayları…
STARLİNK TELEFONLARA KESİNTİSİZ İNTERNET SAĞLAYACAK
Starlink, SpaceX’in Dünya yörüngesinde bulunan uyduları aracılığıyla yüksek hızlı internet erişimi sunarak özellikle internet bağlantısının zayıf olduğu kırsal ve uzak bölgelerde devrim yaratıyor. Şimdi, Starlink bu yenilikçi hizmetini mobil cihazlara taşıyarak, kullanıcıların neredeyse her yerden kesintisiz internet erişimi sağlamasına olanak tanıyacak.
İlk etapta, Starlink’in T-Mobile ile yapacağı iş birliği ABD’deki T-Mobile kullanıcılarına özel olacak. Musk’ın belirttiğine göre, başlangıçta her ülkede bir operatörle başlayıp, zamanla diğer operatörlerle de genişletilecek bir strateji izlenecek. Dolayısıyla, bu hizmetin yakında diğer mobil operatörler tarafından da sunulması bekleniyor.
26 YENİ UYDU YÖRÜNGEYE YERLEŞTİRİLDİ
SpaceX’in “Direct to Cell” programı kapsamında, Ben Longmier tarafından paylaşılan bilgilere göre, 26 yeni uydu daha yörüngeye yerleştirildi. Bu yeni uydular, öncelikle T-Mobile’ın ABD genelindeki hizmet alanını kapsayacak ve bu bölgelerdeki kullanıcıların kesintisiz internet deneyimi yaşamasını sağlayacak.
Starlink ve T-Mobile iş birliği, internet erişiminde yaşanan zorlukları aşarak kullanıcılar için büyük bir özgürlük sunmayı amaçlıyor. Bu gelişmenin, internet erişimini daha da kolaylaştırması ve genişletmesi bekleniyor.