Kötü amaçlı yazılımlardan ve sahte uygulamalardan uzak kalmanın 10 yolu
Dijital güvenliğin önündeki en büyük engellerden biri olan kötü amaçlı yazılımların bizleri tehdit etmelerine karşı önerilerini sıralayan siber güvenlik şirketi ESET, bu kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için kontrol listesi ile dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.
Teknolojinin, özellikle cep telefonu ve akıllı telefonların gelişmesiyle mesajlaşma, iletişim alanında önemli bir yer tutuyor.
Özellikle 400 milyon kullanıcısı olan WhatsApp ve 40 milyon kullanıcısı olan Signal, haberleşmenin temelini oluşturuyor.
Kullanıcıların tercihleri üzerinden kötü amaçlı yazılım geliştiren kişiler, yasal uygulamaları taklit etmek için tasarlanmış kötü amaçlı sahte uygulamalar üretirler.
Daha sonra bunları e-posta, metin, sosyal medya veya iletişim uygulamasının kendisinde kimlik avı mesajları yoluyla dağıtabilir, kurbanı bir aldatmaca sayfasına götürebilir ve resmi bir uygulama olduğuna inandıkları şeyi yüklemeleri için yanıltabilirler.
Kullanıcıları, zaman zaman Google Play pazarındaki sıkı inceleme prosedürlerinden geçebilen meşru görünümlü sahte uygulamalara yönlendirebilirler.
Dijital güvenlik ve antivirüs hizmeti sunan ESET, bir liste paylaştı.
Bu listede kötü amaçlı yazılımlardan uzak durmak için yapılması gerekilenlerle ilgili önerilerini sırladı.
İşte o öneriler:
· Her zaman resmi Android uygulama mağazalarına bağlı kalın.
· Kötü amaçlı yazılımlar genellikle eski sürümlerdeki hatalardan yararlanmaya çalışacağından, mobil işletim sisteminizi ve yazılımınızı her zaman en son sürümde tutun.
· İndirmeden önce, her zaman geliştiricinin çevrimiçi itibarını, uygulama için yapılan yorumları inceleyin. Dolandırıcılıktan bahsedilip bahsedilmediğine dikkat edin.
· Kullanmadığınız uygulamaları kaldırın, böylece cihazınızda neler olduğunu takip etmek daha kolay olur.
· Özellikle istenmeyen sosyal medya mesajlarında veya e-postalarda görünen ve sizi üçüncü taraf sitelerden yazılım indirmeye davet eden bağlantılara veya eklere tıklamayın.
· Sizi kötü niyetli bir taklit uygulamaya yönlendirmek için tasarlanmış bir dolandırıcılığın parçası olması ihtimaline karşı çevrimiçi reklamlara tıklamaktan kaçının.
· Verilerinize erişmeye çalışan kötü amaçlı yazılımlar olabileceğinden, bir uygulamaya işlevselliğiyle ilgisiz görünen izinler verirken dikkatli olun.
· Kötü amaçlı yüklemeleri engellemeye veya kötü amaçlı yazılımların cihazınızda çalışmasını önlemeye yardımcı olacağından, her zaman saygın bir kurumun mobil güvenlik çözümü kullanın.
· Bilmediğiniz, eğlence veya oyun platformu gibi yüksek riskli sitelerden asla bir şey indirmeyin.
· Hesaplarınızda parolalar yerine biyometrik girişler kullanmayı da düşünün.
Sahte bir uygulamanın belirtileri nasıl anlaşılır?
Tüm çabalarınıza rağmen kötü amaçlı yazılımların sızma ihtimaline ve cihazınızdaki olağandışı etkinliklere karşı tetikte olmak da önemlidir.
Bunu aklınızda tutarak şunları yapmayı unutmayın:
· Uygulamanın adı, açıklaması ve "resmi uygulama" iddiaları veya geliştiricinin soyağacı hakkında kulağa doğru gelmeyen bir şeyler varsa, sahte bir uygulamayla karşı karşıya olma ihtimaliniz yüksektir.
· Reklam yazılımı yüklediğiniz anlamına gelebileceğinden, ısrarcı pop-up reklamlara dikkat edin.
· Ekranınızda yakın zamanda yüklenmiş olabilecek olağandışı simgelere dikkat edin.
· Pilin normalden daha hızlı tükendiğinin veya diğer garip davranışların farkında olun.
· Faturaları ve aylık veri kullanımını takip edin; aşırı yüksek değerler kötü niyetli faaliyetlere işaret ediyor olabilir.
· Cihazınız normalden daha yavaş çalışıyorsa, bunun kötü amaçlı yazılımdan kaynaklanabileceğini düşünebilirsiniz.