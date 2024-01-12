Kötü amaçlı yazılımlardan ve sahte uygulamalardan uzak kalmanın 10 yolu

· Özellikle istenmeyen sosyal medya mesajlarında veya e-postalarda görünen ve sizi üçüncü taraf sitelerden yazılım indirmeye davet eden bağlantılara veya eklere tıklamayın.

· Sizi kötü niyetli bir taklit uygulamaya yönlendirmek için tasarlanmış bir dolandırıcılığın parçası olması ihtimaline karşı çevrimiçi reklamlara tıklamaktan kaçının.