Korkulan oluyor! Yapay zeka insanları işinden etmeye başladı
Yapay zekanın insanları işinden edeceği kaygıları yayılırken, bu duruma bir örnek Hindistan'da yaşandı. Bir şirket müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ınını işten çıkardı.
Techspot'un haberine göre, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını işten çıkarmanın "zor ama gerekli" olduğunu belirten Şah, yapay zekanın müşterilere insan çalışanlarından 60 kat daha hızlı cevap verdiğini iddia etti.
Şah ayrıca, müşterilere iki dakika içinde cevap veren yapay zekanın, müşteri hizmetleri masraflarını yüzde 85 azalttığını da ekledi.
Twitter kullanıcıları tarafından kendisine işten atılan 23 kişinin durumları sorulduğunda, "Beklendiği gibi birileri başkaları adına güceniyor." ifadesini kullanan Şah, konuyla ilgili LinkedIn üzerinden açıklama yapacağını bildirdi.
MESLEK SAHİPLERİ ENDİŞELİ
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) İstihdam Görünümü 2023 Raporu'nda, yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğunun tespit edildiği, işçiler ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğini, bunun da daha fazla işçi bağlılığına ve fiziksel güvenliği sağlayabileceğini bildirdiği belirtilmişti.