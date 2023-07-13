Korkulan oluyor! Yapay zeka insanları işinden etmeye başladı

MESLEK SAHİPLERİ ENDİŞELİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) İstihdam Görünümü 2023 Raporu'nda, yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğunun tespit edildiği, işçiler ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğini, bunun da daha fazla işçi bağlılığına ve fiziksel güvenliği sağlayabileceğini bildirdiği belirtilmişti.