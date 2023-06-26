Kan emen vampir balık yıllar sonra ortaya çıktı: Ülkede sevinçle karşılandı
Kan emen vampir balık olarak da biliniyor ama ona balıktan çok parazit deniyor. Avustralya'da nesli yıllardır düşme eğilimi gösteren etobur "bofa balığı"na yıllar sonra rastlandı. Uzmanlar bunun ülke için iyi işaret olduğunu söylüyor.
Avustralya'da yayınlanan ABC News'e göre balık, Güney Avustralya Eyaletinin güneydoğusundaki Limestone Sahili'nde yer alan Ewens Ponds Sit Alanı'nda görüldü.
Limestone Sahili Milli Parklar ekolojisti Claire Harding su kalitesine duyarlı, üreme için çok yüksek su akışına ve sabit sıcaklığa ihtiyaç duyan bofa balığının görülmesinin, ülkenin su kaynaklarının kalitesi açısından iyiye işaret olduğunu söyledi.
Bölgede nadir görülen bofa balığının neslinin düşüş eğilimi son yıllarda ülke genelinde giderek azalıyor.
Etobur balık, görünüşüyle yüzücüleri ve dalgıçları korkutsa da insanlar için tehlike oluşturmuyor.