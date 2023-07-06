İşte Threades uygulaması hakkında bilinmeniz gerekenler...

Threads nedir? Meta'nın aylardır üzerinde çalıştığı söylenen Twitter rakibi. Meta'nın uygulamaya ilişkin resmi açıklaması şöyle: "Threads, bugün önem verdiğiniz konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışmak için toplulukların bir araya geldiği yerdir. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğer kişileri takip edebilir ve onlarla doğrudan bağlantı kurabilir ya da fikirlerinizi, görüşlerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendi sadık takipçilerinizi oluşturabilirsiniz."