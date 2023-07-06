İşte Threades uygulaması hakkında bilinmeniz gerekenler...
Elon Musk'ın Twitter'a getirdiği sınırlamaların ardından META'nın uygulaması Threads gündeme geldi. İşte bilmeniz gerekenler....
İki gün öncesine kadar Twitter, rakipsiz bir sosyal medya platformu görünümündeydi. Ancak Elon Musk’ın tweet sınırlama kararı bir anda Twitter’ın üzerinde kara bulutların dolaşmasına neden oldu. Twitter kullanıcılarının bir kısmı küskünlüklerini açıkça ortaya koydu. Bir kısmı hemen yeni platform aramaya başladı. İlk akla gelen hiç kuşkusuz Twitter’ın kurucu Jack Dorsey’nin yönetim kurulunda Bluesky platoformydu. Ancak bu platform henüz faaliyette değil ve davetiyle kendisine katılmak isteyenleri bekleme listesine alıyor.
Tam bu noktada sosyal medya platformları arasında Twitter’ın en büyük rakibi olarak görülen Meta ya da eski adıyla Facebook harekete geçti ve uzun zamandır üzerinde çalıştığı platformu yayına soktu. İşte krizi fırsata çeviren Meta’nın Threads’i hakkında bilmeniz gerekenler.
Ne oldu? Instagram'ın sahibi Meta, yeni Twitter rakibini sessizce Apple App Store'da listeledi. Ön sipariş sayfasında uygulamanın 6 Temmuz'da kullanıma sunulmasının beklendiği belirtiliyor. Uygulama ücretsiz olarak indirilebilecek ve resmi adı "Threads, bir Instagram uygulaması" olacak.
Threads nedir? Meta'nın aylardır üzerinde çalıştığı söylenen Twitter rakibi. Meta'nın uygulamaya ilişkin resmi açıklaması şöyle: "Threads, bugün önem verdiğiniz konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışmak için toplulukların bir araya geldiği yerdir. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğer kişileri takip edebilir ve onlarla doğrudan bağlantı kurabilir ya da fikirlerinizi, görüşlerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendi sadık takipçilerinizi oluşturabilirsiniz."