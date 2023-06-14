Isınan cep telefonları tarih oluyor

Isınıp yavaşlayan akıllı cihazlar tarih olacak, cep telefonları, taşınabilir bilgisayarlar nano teknolojiyle üretilmiş elmas soğutucularla dört kat daha iyi soğutulacak. Bu iddialı açıklama "Amerikan Kimya Derneği"ne ait.