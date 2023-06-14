Isınan cep telefonları tarih oluyor
Isınan ve yavaşlayan cep telefonları tarih olabilir. Amerikan Kimya Derneği araştırmacıları, elmas lifleri kullanılarak nanoteknoloji ile üretilen bir maddenin, dört kat iyi soğutma sağladığını açıkladı. Keşif, özellikle cep telefonlarının performansı açısından devrim yaratabilir.
Isınıp yavaşlayan akıllı cihazlar tarih olacak, cep telefonları, taşınabilir bilgisayarlar nano teknolojiyle üretilmiş elmas soğutucularla dört kat daha iyi soğutulacak. Bu iddialı açıklama "Amerikan Kimya Derneği"ne ait.
Bilim insanları, taşınabilir cihazların performansını sınırlayan en önemli faktörlerden ısınma sorunu konusunda devrim niteliğinde bir buluşa imza attıklarını açıkladı.
Elektrospinning yöntemiyle elmas lifleri kullanılarak üretilen nano-filmin, mevcut sistemlerden dört kat daha etkin soğutma sağladığı açıklandı.
Bilim insanları teknikte kullanılan nano-elmas katmanın ısı transferini kat kat hızlandırdığını söylüyor.