iPhone tarihinin en büyük güncellemesi geliyor! iPhone baştan yaratılacak
Haziran ayında iOS 18 betasını sunmayı planlayan Apple'ın, tüm zamanların en büyük güncellemesi üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Apple, her yılın sonbahar ayında iOS‘un yeni sürümünü paylaşıyor. iOS 17 ile bazı önemli gizlilik özellikleri sunulmuş olsa da, iPhone kullanıcılarının beklediği yapay zeka sıçraması yapılamadı. Apple’ın iOS 18 ile büyük planları olduğu ortaya çıktı.
Apple analisti Mark Gurman’a göre iOS 18, işletim sistemi tarihindeki en büyük sürümlerden biri olacak. Apple’ın başta Siri için yapay zeka yenilikleri olmak üzere kapsamlı bir güncelleme üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
Gurman, paylaştığı son raporda Apple’ın yeni işletim sistemine ne kadar önem verdiğini ele aldı. iOS 18’in şirket içinde büyük bir güncelleme olarak kabul edildiğini dile getirdi.
Yeni özelliklerle ilgili ayrıntılar hala belirsiz olsa da, iOS uygulamalarında önemli değişiklikler bekleniyor.
Bunların başında Apple’ın Mesajlar uygulamasına RCS desteğinin eklenmesi olacak. Google tarafından kabul edilen RCS, Android cihazlarda SMS’in yerini almayı hedefliyor.
Günümüz mesajlaşmasına uygun olarak okundu bilgisi, medya paylaşımı ve şifreleme gibi özellikler sunuyor.
Apple, iOS ve Android kullanıcıları arasındaki iletişimi geliştirmek için RCS’yi iPhone’lara getireceğini söyledi. iOS 18’in önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürülmesiyle bu entegrasyonun başlaması bekleniyor.
Apple’ın ayrıca iOS 18 ile birlikte Siri ve Mesajlar gibi temel yazılımlarını yapay zekayla donatması bekleniyor. Güncellemeyle birlikte Siri, kullanıcıların karmaşık görevleri otomatikleştirmelerine olanak tanıyacak. Bu, Siri’nin diyalog yeteneklerinde büyük bir yükseltme anlamına gelecek.
iOS 18’in ilk beta sürümü WWDC 2024 kapsamında Haziran ayında erişime açılacak. Diğer kullanıcılar ise güncellemeyi Eylül ayında yeni iPhone’larla birlikte alacak.