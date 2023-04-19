iPhone sahiplerine müjde: Oturduğunuz yerden kazanacaksınız!

Kullanıcılar, bağlı bir banka hesabı aracılığıyla veya Apple Cash bakiyelerinden tasarruf hesabına yatırılan kişisel fonlardan da faiz kazanabilecek. Teknoloji devi Apple, destek hesabında, özelliğe ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı bir açıklama metni yayımladı.