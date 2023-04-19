iPhone sahiplerine müjde: Oturduğunuz yerden kazanacaksınız!

Artık Apple Card kullanıcıları, Birikim Hesabı olarak adlandırılan bu özelliği kullanabilecek. Bu özellik ile Apple Card kullanıcıları iPhone'larındaki Wallet uygulamasında Goldman Sachs'tan yüksek getirili bir tasarruf hesabı açabilecek.

iPhone sahiplerine müjde: Oturduğunuz yerden kazanacaksınız! - Resim: 1

Apple Card sahipleri bugünden itibaren Birikim Hesabı özelliğini kullanabilecek. Teknoloji şirketi, uzun zamandır beklenen Apple Card Savings (Tasarruf) özelliğinin yüzde 4,15'lik faiz oranıyla kullanıma sunulduğunu duyurdu. Tasarruf hesabının ücreti, minimum depozitosu ve minimum bakiye gereksinimi bulunmuyor.

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iPhone sahiplerine müjde: Oturduğunuz yerden kazanacaksınız! - Resim: 2

Kullanıcılar, bağlı bir banka hesabı aracılığıyla veya Apple Cash bakiyelerinden tasarruf hesabına yatırılan kişisel fonlardan da faiz kazanabilecek. Teknoloji devi Apple, destek hesabında, özelliğe ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı bir açıklama metni yayımladı.

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iPhone sahiplerine müjde: Oturduğunuz yerden kazanacaksınız! - Resim: 3

YÜZDE 4,15 FAİZ 

Şirketten yapılan açıklamada, sunulan yeni hizmet kapsamında müşterilerin yüzde 4,15 faiz getirisi elde edebileceği belirtildi.

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iPhone sahiplerine müjde: Oturduğunuz yerden kazanacaksınız! - Resim: 4

Kullanıcıların minimum para yatırma ve ödeme gereksinimi olmadan tasarruf mevduatı hesaplarını doğrudan Apple Cüzdan uygulamasında kolayca kurabileceği ve yönetebileceği kaydedilen açıklamada, uygulama üzerinden hesap bakiyelerini ve kazanılan faizleri kolayca takip edebileceği de bildirildi.

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