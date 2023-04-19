iPhone sahiplerine müjde: Oturduğunuz yerden kazanacaksınız!
Artık Apple Card kullanıcıları, Birikim Hesabı olarak adlandırılan bu özelliği kullanabilecek. Bu özellik ile Apple Card kullanıcıları iPhone'larındaki Wallet uygulamasında Goldman Sachs'tan yüksek getirili bir tasarruf hesabı açabilecek.
Apple Card sahipleri bugünden itibaren Birikim Hesabı özelliğini kullanabilecek. Teknoloji şirketi, uzun zamandır beklenen Apple Card Savings (Tasarruf) özelliğinin yüzde 4,15'lik faiz oranıyla kullanıma sunulduğunu duyurdu. Tasarruf hesabının ücreti, minimum depozitosu ve minimum bakiye gereksinimi bulunmuyor.
Kullanıcılar, bağlı bir banka hesabı aracılığıyla veya Apple Cash bakiyelerinden tasarruf hesabına yatırılan kişisel fonlardan da faiz kazanabilecek. Teknoloji devi Apple, destek hesabında, özelliğe ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı bir açıklama metni yayımladı.
YÜZDE 4,15 FAİZ
Şirketten yapılan açıklamada, sunulan yeni hizmet kapsamında müşterilerin yüzde 4,15 faiz getirisi elde edebileceği belirtildi.
Kullanıcıların minimum para yatırma ve ödeme gereksinimi olmadan tasarruf mevduatı hesaplarını doğrudan Apple Cüzdan uygulamasında kolayca kurabileceği ve yönetebileceği kaydedilen açıklamada, uygulama üzerinden hesap bakiyelerini ve kazanılan faizleri kolayca takip edebileceği de bildirildi.