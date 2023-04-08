iPhone sahiplerine kötü haber: Güncellemediyseniz çok geç kalmış olabilirsiniz

Apple'ın iOS 11, macOS 10, watchOS 4 ve tvOS 11 gibi eski sürümleri kullanan cihazlarda destekleri keseceği aktarıldı. Yeni bir düzenlemeye gideceği söylenen Apple'ın için bu sürümleri kullanan cihazlarda App Store, Apple Maps ve diğer çevrim içi hizmetleri sunmayı durdurabilir.