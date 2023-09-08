iPhone kullanıcıları dikkat: Acilen güncelleme yapmayanların cihazları tehlikede!
Apple, kendi ürünlerini kullanan tüketiciler için yeni bir güncelleme yayımladı. Pegasus casus yazılımı kurmak için kullanılan sıfırıncı gün açıkları için yayımlanan güncellemenin acilen yapılması gerekiyor.
Apple, iOS, iPadOS, macOS ve watchOS için acil güvenlik güncellemeleri yayımlayarak, NSO Group'un Pegasus paralı casus yazılımını yaymak için aktif olarak kullanılan iki sıfırıncı gün açığını yamadı.
Evrensel'in aktardığına göre söz konusu açıklar iOS 16.6.1 ve iPadOS 16.6.1 - iPhone 8 ve sonraki sürümleri, iPad Pro'nun tüm modelleri, iPad Air 3. nesil ve sonraki sürümleri, iPad 5. nesil ve sonraki sürümleri ve iPad mini 5. nesil ve sonraki sürümleri ile macOS Ventura 13.5.2 - macOS Ventura çalıştıran macOS cihazları ve watchOS 9.6.2 - Apple Watch Series 4 ve sonrası cihazları kapsıyor. Yani neredeyse Apple'ın tüm yakın dönem cihazları risk altında.
Cihaz sahiplerinin casus yazılım kurbanı olmamaları için acilen güncelleme yapmaları gerekiyor.
Açıklardan birini keşfeden Citizen Lab, yayımladığı uyarıda iOS 16.6 çalıştıran tam yamalı iPhone'larda Pegasus'u dağıtmak için kullanıcının müdahalesine ihtiyaç olmayan BLASTPASS adı verilen saldırı şeklinin bir parçası olarak aktif olarak kullanıldığını duyurdu.
Açıkların ek teknik ayrıntıları aktif istismar ışığında saklı tutulmuş olsa da yöntemin Apple tarafından sıfır tıklama saldırılarını azaltmak için kurulan BlastDoor sandbox çerçevesini atladığı belirtiliyor.