iPhone kullanıcıları dikkat: Acilen güncelleme yapmayanların cihazları tehlikede!

Evrensel'in aktardığına göre söz konusu açıklar iOS 16.6.1 ve iPadOS 16.6.1 - iPhone 8 ve sonraki sürümleri, iPad Pro'nun tüm modelleri, iPad Air 3. nesil ve sonraki sürümleri, iPad 5. nesil ve sonraki sürümleri ve iPad mini 5. nesil ve sonraki sürümleri ile macOS Ventura 13.5.2 - macOS Ventura çalıştıran macOS cihazları ve watchOS 9.6.2 - Apple Watch Series 4 ve sonrası cihazları kapsıyor. Yani neredeyse Apple'ın tüm yakın dönem cihazları risk altında.

Cihaz sahiplerinin casus yazılım kurbanı olmamaları için acilen güncelleme yapmaları gerekiyor.