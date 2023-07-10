iPhone fiyatlarına yeni zam! İşte yeni fiyatlar...

Apple Türkiye tüm ürünlerine bir zam daha yaptı. En pahalı iPhone fiyatı 87 bin 400 TL'yi geçti.

Apple iPhone Zam
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iPhone fiyatlarına yeni zam! İşte yeni fiyatlar... - Resim: 1

Apple Türkiye son dönemlerde gerçekleştirmiş olduğu üst üste fiyat zamları ile dikkatleri üzerine çekiyor. 

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Şirket son olarak Temmuz ayı başında fiyat listelerine zam uygulamış, başta iPhone cihazları olmak üzere tüm ürünlerinin fiyatlarını artırmıştı. 

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iPhone fiyatlarına yeni zam! İşte yeni fiyatlar... - Resim: 3

En ucuz iPhone 14 fiyatı 48 bin TL’ye dayanmış, en pahalı iPhone ise 86 bin TL’yi görmüştü. Bugün ise fiyatlar yeniden güncellendi.

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iPhone fiyatlarına yeni zam! İşte yeni fiyatlar... - Resim: 4

Apple tarafından açıklanan yeni zamlı fiyatlar ile birlikte en ucuz iPhone 48 bin 300 TL olurken, en pahalı seçenek olarak karşımıza çıkan iPhone 14 Pro Max 1 TB ise 87 bin 400 TL’yi geçti. 

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