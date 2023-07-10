iPhone fiyatlarına yeni zam! İşte yeni fiyatlar...
Apple Türkiye tüm ürünlerine bir zam daha yaptı. En pahalı iPhone fiyatı 87 bin 400 TL'yi geçti.
Apple Türkiye son dönemlerde gerçekleştirmiş olduğu üst üste fiyat zamları ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Şirket son olarak Temmuz ayı başında fiyat listelerine zam uygulamış, başta iPhone cihazları olmak üzere tüm ürünlerinin fiyatlarını artırmıştı.
En ucuz iPhone 14 fiyatı 48 bin TL’ye dayanmış, en pahalı iPhone ise 86 bin TL’yi görmüştü. Bugün ise fiyatlar yeniden güncellendi.
Apple tarafından açıklanan yeni zamlı fiyatlar ile birlikte en ucuz iPhone 48 bin 300 TL olurken, en pahalı seçenek olarak karşımıza çıkan iPhone 14 Pro Max 1 TB ise 87 bin 400 TL’yi geçti.