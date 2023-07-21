iPhone 15 modelleri sızdırıldı: Çıkış tarihi belli oldu
Önümüzdeki aylarda tanıtılması planlanan Apple’ın iPhone 15 modelleri sızdırıldı. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max'in yan yana gözüktüğü bir fotoğraf internette dolaşmaya başladı
Teknoloji tutkunlarının tanıtımını dört gözle beklediği iPhone 15 modelleri ile ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı.
Ortaya çıkan fotoğraflarda iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max'i yan yana yer aldığı göze çarpıyor.
Eylül ayında Apple tarafından yapılacak sunumla yeni özellikleri tanıtılacak iPhone 15 serisinde sessize alma tuşunun değiştiği görülüyor.
iPhone 15 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yeni görüntüler, iPhone 15 ailesinde yer alacak dört modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max. Görüntülerde sessize alma düğmesinin yerini alacağı söylenen dokunmatik eylem tuşu (Action Button) da gözüküyor.