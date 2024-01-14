iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yapay zekâ özellikleri ortaya çıktı

Gurman'ın aktardıklarında eksik olan bir şey varsa, o da iOS 18'in kamera deneyimine yönelik üretken yapay zeka özellikleri. Apple'ın görüntüleri düzenlemek ve hatta yeni içerikler oluşturmak için yapay zeka kullanımı söz konusu olduğunda rakiplerinin sunduğu özelliklerle rekabet etmeye çalışacağı kesin. Elbette bu sadece bir varsayım, ancak Apple'ın tüm yapay zeka cephelerinde rekabet edebileceğini göstermesi şart.