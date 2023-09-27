İnternette bir devrin sonu geldi: Türkiye'de uygulanan bu değişiklik şaşırtacak!

Bu değişiklikle birlikte, internet kullanıcıları web sitelerine daha kısa ve öz adreslerle erişebilecekler. Örneğin, “http://fatih.tr” gibi kullanıcı dostu alan adları artık kayıt edilebilecek. Bu, online hizmetlere daha hızlı ve pratik erişim sağlayacak.