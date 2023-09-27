İnternette bir devrin sonu geldi: Türkiye'de uygulanan bu değişiklik şaşırtacak!
Türkiye'de internet kullanıcılarının dikkatini çekecek yeni düzenleme hayata geçiyor. Birçok internet sitesinde kullanılan 'com.tr' uzantılı alan adları (domain) tarihe karışıyor. Yeni düzenleme kullanıcıların karşısına üç aşamada çıkacak.
İnternette kullanıcıların alışageldiği ve sıkça rastlanan 'com.tr' uzantılı alan adları yerini yalnızca '.tr'ye bırakıyor. İnternet sitelerinin yeni alan adına kayıt süreci başladı bile. Önce kamu kuruluşlarının internet sayfasında gerçekleşecek değişim ardından diğer internet sitelerine de yansıyacak.
ALAN ADI AYNI OLURSA NE YAPILACAK?
‘.tr’ uzantılı alan adı kayıt süreci kamu kuruluşları ile başlayacak. Kamu kuruluşları 1 yıl ücretsiz olacak şekilde daha önce tescil ettikleri mevcut ‘gov.tr’, ‘edu.tr’, ‘tsk.tr’, ‘bel.tr’, ‘pol.tr’, ‘k12.tr’ alan adları için doğrudan ‘.tr’ uzantısı için başvuruda bulunabilecekler.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’nin uluslararası alanda daha etkin bir şekilde temsil edilmesini hedefleyen önemli bir adımı duyurdu. “com.tr” uzantılı alan adlarının yerini alacak olan “.tr” uzantısı, yeni milli alan adı olarak belirlendi.
Bu değişiklikle birlikte, internet kullanıcıları web sitelerine daha kısa ve öz adreslerle erişebilecekler. Örneğin, “http://fatih.tr” gibi kullanıcı dostu alan adları artık kayıt edilebilecek. Bu, online hizmetlere daha hızlı ve pratik erişim sağlayacak.