İnternette bant daraltması ne demektir?

Bant daraltması, ISS'nin belirli web sitelerine veya hizmetlere öncelik vermek veya engellemek için de kullanabileceği bir yöntemdir. Bu durumda, ISS, bant genişliğini kısıtlayarak belirli web sitelerinin veya hizmetlerin performansını düşürebilir veya yüklenmesini yavaşlatabilir.