İnternette bant daraltması ne demektir?
14 Mayıs seçimlerinde iktidarın interneti kısıtlama ihtimali endişe yaratıyor.
İnternet bant daraltması, internet servis sağlayıcıları (ISS) tarafından uygulanan bir uygulamadır. Bu uygulama, ISS'nin ağ yoğunluğunun olduğu zamanlarda, tüm kullanıcılar arasında bant genişliğini eşit olarak paylaştırmak amacıyla yapılabilir. Bant daraltması, ISS'nin belirli kullanıcının internet bağlantısı hızını bilerek veya bilmeden yavaşlatması anlamına gelir.
Bant daraltması, ISS'nin belirli web sitelerine veya hizmetlere öncelik vermek veya engellemek için de kullanabileceği bir yöntemdir. Bu durumda, ISS, bant genişliğini kısıtlayarak belirli web sitelerinin veya hizmetlerin performansını düşürebilir veya yüklenmesini yavaşlatabilir.
Örneğin, bir ISS, video akış sitelerinin bant genişliğini kısıtlayarak, kullanıcıların Netflix veya Disney+ gibi siteleri izlerken daha yavaş bir deneyim yaşamasına neden olabilir.
Bu uygulama, net tarafsızlığı prensiplerine aykırıdır. Net tarafsızlığı, internet trafiğinin herhangi bir ayrım gözetmeksizin eşit olarak işlenmesini savunan bir ilkedir.