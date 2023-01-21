İnternet fiyatlarına büyük zam

TurkNet paket ücreti, Şubat 2023'te başlayacak zam ile birlikte 249,90 TL oldu. TurkNet, bu artışla hizmet fiyatında %47 oranında zam yapılmış oldu.

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TurkNet altyapısı olanlara 139,90; olmayanlara 169,90 TL'den internet hizmeti sunan şirket, yeni ücreti 249,90 TL olarak açıkladı.

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TurkNet abonelerine gönderilen mesajda yeni ücretin Şubat 2023 tarihli faturaya yansıyacağı ifade edildi. Bu zamdan daha az etkilenmek isteyenler için farklı bir seçenek de sunuldu.

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10 aylık internet, 199,90 TL/ay ile ödenebilecek:

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TurkNet aboneleri, 249,90 TL'lik ücret ödememek isterlerse önümüzdeki 10 ayın internet ücretini peşin olarak ödeyerek aylık 199,90 TL'ye kullanabilecek.

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