Instagram'dan yeni karar! Saat 22.00'den sonra bu uyarıyı gönderecek

Instagram, genç kullanıcıların uygulamada geçirdiği süreyi kısaltmak için harekete geçti.

Instagram
Instagram'dan yeni karar! Saat 22.00'den sonra bu uyarıyı gönderecek - Resim: 1

Sosyal medya uygulaması Instagram, genç kullanıcıların geç saatlerde uygulamada geçirdiği süreyi azaltmak için yeni bir özelliği devreye aldığını duyurdu.

1 5
Instagram'dan yeni karar! Saat 22.00'den sonra bu uyarıyı gönderecek - Resim: 2

Instagram, gençleri hedefleyen en son "farkındalık özelliğini" duyurdu. Bu özellik, belli bir yaşın altındaki bir kullanıcı Reels’te veya doğrudan mesajlarında 10 dakikadan fazla gezindiğinde, uygulamayı kapatmasını ve yatmasını önerecek.

2 5
Instagram'dan yeni karar! Saat 22.00'den sonra bu uyarıyı gönderecek - Resim: 3

Instagram, kullanıcılara “Ara verme zamanı gelmedi mi?” bildiriminin ardından “Geç oluyor, Instagram’ı kapatmayı düşünmelisin” gibi bir mesaj gönderecek. Bu bildirim, akşam saat 22.00’den sonra otomatik olarak gösterilecek.

3 5
Instagram'dan yeni karar! Saat 22.00'den sonra bu uyarıyı gönderecek - Resim: 4

Özellik, varsayılan olarak açık olacak. Genç kullanıcıların özelliği kapatmaları veya bu uyarı mesajlarını görmemeleri için bir seçenek sunulmayacak.

4 5
Instagram'dan yeni karar! Saat 22.00'den sonra bu uyarıyı gönderecek - Resim: 5

Instagram, özelliğin tüm gençler için mi yoksa yalnızca 18 yaşın altındakiler için mi otomatik olarak etkinleştirileceğine dair henüz bir açıklama yapmadı.

5 5