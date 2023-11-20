Instagram'dan 'hikâye' özelliğine yeni güncelleme
Bir dizi yeni güncelleme üzerinde çalışan Instagram, hikâyeler özelliğinde de değişikliğe gidiyor.
Instagram bir dizi yeni özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor.
Instagram, hikayeler özelliğinde de değişikliğe gidiyor.
Ortaya çıkan yeni özelliğe göre "Haftam" özelliği sayesinde kullanıcılar bir hafta boyunca paylaşabilecekleri hikaye atabilecekler.
Bu özellik, istediğiniz hikayeyi istediğiniz zaman kaldırma veya sessizce "Benim Haftam" bölümüne bir hikaye ekleyebilme esnekliği de sağlıyor.
NTV'de yer alan habere göre; yeni hikaye özelliği beta sürümünde yer alıyor.
Instagram, birçok özelliği aynı anda test ediyor ve bu nedenle özelliklerin ne zaman geleceği bilinmiyor.