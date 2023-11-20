Instagram'dan 'hikâye' özelliğine yeni güncelleme

Bir dizi yeni güncelleme üzerinde çalışan Instagram, hikâyeler özelliğinde de değişikliğe gidiyor.

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Instagram'dan 'hikâye' özelliğine yeni güncelleme - Resim: 1

Instagram bir dizi yeni özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor.

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Instagram'dan 'hikâye' özelliğine yeni güncelleme - Resim: 2

Instagram, hikayeler özelliğinde de değişikliğe gidiyor.

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Instagram'dan 'hikâye' özelliğine yeni güncelleme - Resim: 3

Ortaya çıkan yeni özelliğe göre "Haftam" özelliği sayesinde kullanıcılar bir hafta boyunca paylaşabilecekleri hikaye atabilecekler.

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Instagram'dan 'hikâye' özelliğine yeni güncelleme - Resim: 4

Bu özellik, istediğiniz hikayeyi istediğiniz zaman kaldırma veya sessizce "Benim Haftam" bölümüne bir hikaye ekleyebilme esnekliği de sağlıyor.

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Instagram'dan 'hikâye' özelliğine yeni güncelleme - Resim: 5

NTV'de yer alan habere göre; yeni hikaye özelliği beta sürümünde yer alıyor.

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Instagram'dan 'hikâye' özelliğine yeni güncelleme - Resim: 6

Instagram, birçok özelliği aynı anda test ediyor ve bu nedenle özelliklerin ne zaman geleceği bilinmiyor.

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