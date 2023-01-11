Instagram'da o buton tarihe karışıyor

ALIŞVERİŞE DEVAM EDİLECEK Mİ?

Gelen bu güncellemeyle birlikte akıllarda "Artık Instagram'dan alışveriş yapılamayacak mı?" sorusu geldi. Ancak Adam Mosseri tarafından yapılan açıklama ile bu sorular cevap buldu. Mosseri, uygulama üzerinden alışveriş yapmaya devam edilebileceğini ancak farklı bir sekme olmayacağını açıkladı.