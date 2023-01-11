Instagram'da o buton tarihe karışıyor
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram önemli bir değişikliğe gideceğini açıkladı. Mağaza hizmetinde güncellemeye gidecek olan platformda artık Mağaza butonu olmayacak.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, tasarımında yeni bir güncellemeye gideceğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıllarda tasarıma eklenen Mağaza butonu ile ilgili verdikleri kararlarını duyurdu. Güncelleme ile birlikte platformda bulunan Mağaza butonunun kaldırılacağı aktarıldı.
O BUTON KALKIYOR
Shiftdelete.net'te yer alan habere göre; geçtiğimiz yıllarda Mağaza butonunu kullanıcılarıyla paylaşan platform, bu özelliğin artık ön planda olmayacağını duyurdu. Bu özellik ile kullanıcıların uygulama üzerinden alışveriş yapmasına olanak sağlıyordu.
Önümüzdeki aydan itibaren gelecek güncelleme ile Mağaza butonunun kalkacağını duyuran şirket, bu buton yerine kullanıcıların yeni içerik paylaşımı yapacağı bir buton ekleyeceklerini paylaştı.
ALIŞVERİŞE DEVAM EDİLECEK Mİ?
Gelen bu güncellemeyle birlikte akıllarda "Artık Instagram'dan alışveriş yapılamayacak mı?" sorusu geldi. Ancak Adam Mosseri tarafından yapılan açıklama ile bu sorular cevap buldu. Mosseri, uygulama üzerinden alışveriş yapmaya devam edilebileceğini ancak farklı bir sekme olmayacağını açıkladı.